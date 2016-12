foto Da video

- "No grazie, l'offerta è respinta al mittente: non accettiamo". Così Pier Ferdinando Casini, ai microfoni del Tg5, replica all'ipotesi di una alleanza post elettorale fra la coalizione di Monti e il centrosinistra. "Vogliamo vincere, poi vedremo", ha aggiunto Casini. E su Berlusconi dice: "Mi attacca sempre, tutti i giorni. Amo tanto tutti i nonni d'Italia; Berlusconi è un nonno e non gli porto rancore per gli attacchi che mi fa".