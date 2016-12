In vista delle prossime elezioni regionali, il segretario della Lega Nord, Roberto Maroni, avverte il titolare del futuro governo. "Qualsiasi esecutivo - dice nel corso di una conferenza stampa -, dovrà fare i conti con il Nord". Tenendo in Lombardia il 75% delle tasse - spiega poi Maroni - la scuola sarebbe gratis e non si pagherebbe il bollo auto". Intanto, Pier Luigi Bersani propone di togliere l'Imu a chi paga 400 euro.

19:59 Monti contro sindacati, Bersani: giudizio dall'alto

Non si è fatta attendere la replica di Bersani alle parole di Monti sui sindacati. "E' un giudizio un po' dall'alto, perché dire ai sindacati che cosa interessa ai lavoratori faccio un po' fatica a pensare a qualcuno che lo sappia meglio dei sindacati. A me non risulta che siano di intralcio per le riforme".

19:58 Monti: certo sindacalismo danneggia lavoratori

"Tante volte le istanze etiche genuinamente sentite di certe organizzazioni politiche-sociali finiscono per non fare l'interesse dei lavoratori o delle categorie che vogliono tutelare, ma il loro danno". Così Mario Monti in conferenza stampa a Milano.

19:49 Monti: prematuro parlare di alleanze

"Oggi non è all'ordine del giorno dire con chi poi faremo alleanza o contro chi siamo: sono domande mal poste e fuori dalla nostra logica". Lo ha detto il premier Mario Monti che a sorpresa ha partecipato a una conferenza stampa per presentare a Milano i tre nomi testa di lista per il Senato in Lombardia nella sua formazione: Pietro Ichino, Gabriele Albertini e Mario Mauro.

19:31 Liste, Monti: chi è con me ha scelto il futuro

I candidati della nostra formazione hanno fatto una scelta "del futuro, piuttosto che del passato" e hanno deciso di "schierarsi sulle idee e non sulle scatole, cioè i partiti". Lo ha detto Mario Monti, in conferenza stampa da Milano.

19:05 Authority: troppo Monti in tv

L'autorità registra una sovraesposizione del premier Mario Monti in qualità di soggetto politico nei tg della Rai, di Telecom (La7) e di Sky Italia. Il riferimento al premier è personale perché in sostanza della sua lista nelle prime due settimane di campagna elettorale - a cui si riferisce l'analisi Agcom - era quasi unico rappresentante, mentre negli altri casi si parla appunto delle liste non dei leader.

18:46 Bersani: Monti in politica, scelta infelice

Bersani commenta negativamente la "salita" di Monti in politica. "Io ragiono pensando prima di tutto all'Italia visto che siano tutti transeunti, nessuno di noi è Mandrake. Per l'Italia non mi è sembrata l'operazione più felice perché pensavo che Monti potesse essere molto utile al paese in funzione di terzietà", sottolinea il leader del Pd.

18:36 Agcom richiama le tv: "Squilibri ospiti politici nei tg"

Il consiglio dell'Agcom ha inviato un richiamo a Rai, Mediaset, Telecom Italia Media e Sky Italia segnalando "diffusi squilibri nella presenza delle forze politiche nei telegiornali" di queste emittenti, nelle prime due settimane di campagna elettorale. L'Authority per le comunicazioni chiede pertanto una una "netta inversione di tendenza" con un "riequilibrio immediato" della situazione.

18:29 Bersani: via l'Imu per chi paga fino a 500 euro

"Eliminare l'Imu per chi sta pagando fino a 400-500 euro". Lo ha detto Pierluigi Bersani a Porta a Porta. La misura potrebbe essere coperta con una patrimoniale sugli immobili "fino a 1,5 milioni di euro di valore catastale che significa a mercato 3 milioni".

17:03 Ambrosoli a Tgcom24: io il futuro, Maroni il passato

Umberto Ambrosoli, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra, a Tgcom24 attacca gli avversari. "Maroni parla come la Moratti prima di essere sconfitta", afferma. Poi, "io interpreto il futuro, Maroni e Albertini il passato". Quanto a Formigoni, il suo errore è stato "non avere a cuore le persone e non ascoltare". La volontà della Lega di reinvestire le tasse nella Regione? "Una proposta velleitaria".

16:35 Barbato (Idv): "Non mi candido"

Franco Barbato dell'Idv non si candiderà alle prossime elezioni politiche. Lo rende noto lo stesso deputato spiegando che la sua decisione è legata al fatto di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Roma. Barbato è indagato per tentato millantato credito. La vicenda si riferisce a una presunta richiesta di 20mila euro a un imprenditore per risolvere i problemi che la sua società di assicurazioni aveva con l'Isvap.

15:26 Direttore di Gay.it correrà per Monti

Il direttore di Gay.it, Alessio De Giorgi, già membro dell'assemblea nazionale del Pd e impegnato nella campagna per le primarie a favore di Matteo Renzi, ha accettato di candidarsi nella lista civica di Mario Monti per il Senato alle prossime elezioni politiche. Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Facebook. l'agenda Monti conteneva gran parte delle proposte che erano nel programma per le primarie di Renzi, ha spiegato.

14:48 Ingroia: "Sì a finanziamento pubblico ai partiti"

Secondo Antonio Ingroia, "il finanziamento pubblico ai partiti non va cancellato a meno che non si vogliano cancellare i partiti". Per il suo movimento Rivoluzione civile "i partiti vanno riformati per far sì che la democrazia funzioni". Ingroia annuncia anche l'intenzione di riformare l'attuale legge Anticorruzione "che in alcuni punti è addirittura a favore della corruzione".

14:18 Sgarbi: "Intesa popolare apparentata con Pdl"

Intesa Popolare, il movimento lanciato da Vittorio Sgarbi, ha ottenuto l'apparentamento con il Pdl alle prossime elezioni. Lo ha annunciato lo stesso Sgarbi. Il parlamentare ha anche riferito che Silvio Berlusconi è disponibile ad accogliere Marco Pannella e a indicarlo come futuro ministro della Giustizia. Il leader del Pdl cercherà anche Oscar Giannino chiedendogli di entrare nella coalizione.

14:04 Giannino "deluso da Monti, Albertini e Lega"

Oscar Giannino, nel corso della presentazione dei candidati alle politiche e alle regionali in Lombardia del suo movimento Fare per fermare il declino, ha spiegato di essere stato deluso dall'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, perché ancora vincolato al Pdl, dalla Lega di Maroni che ha fatto l'accordo con Berlusconi, ma anche da Mario Monti, perché è autore di "un'operazione da Prima Repubblica.

13:28 Confronto tv tra Berlusconi-Bersani-Monti

L'8 febbraio è stato individuato da Sky come data probabile per un confronto a tre tra i candidati premier Silvio Berlusconi, Mario Monti e Pierluigi Bersani. Lo ha annunciato Sarah Varetto, direttore del canale all-news di Sky Tg24. C'è la disponibilità dei tre leader.

