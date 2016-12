foto LaPresse

- In Europa il governo italiano deve avere "un giusto equilibrio" tra un atteggiamento "assertivo" per far passare le proprie proposte, e la costruzione in precedenza di un "giusto consenso". Lo ha detto Mario Monti. In particolare "in Italia, secondo il premier, c'è una sottovalutazione dell'importanza dell'Europa e una frequente oscillazione: da una parte ci autodenigriamo, dall'altra se ci criticano scatta il revanscismo e la difesa nazionale".