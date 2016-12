foto Ap/Lapresse

19:38

- Gabriele Albertini conferma la sua candidatura per la presidenza della Regione Lombardia. "Posso dare al segretario Bersani e a tutti - ha detto - la tranquilla certezza che non solo sarò in gara, ma che fermeremo i barbari sognanti leghisti. Siamo come la decima legione. Lo faremo per il bene della nostra Regione, ma anche per il bene dell'Italia: dall'estero guardano con preoccupazione questa deriva populista che nasce dal patto Lega-Pdl".