Fini a Tgcom24: "Dialogheremo con tutti" 20:22 - Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, propone di esentare dalle tasse per alcuni anni le aziende che assumono. "Bisogna arrivare con qualcosa di eccezionale - ha detto intervenendo a 'Porta a Porta' -. Si potrebbe dire alle imprese: se assumete anche una sola persona in più con un contratto a tempo indeterminato non pagherete né contributi previdenziali, né tasse per 3-4-5 anni. E' come assumere qualcuno in nero".

"Con l'austerity Stato a rischio fallimento"

Il leader del Pdl critica poi pesantemente l'austerity portata da Monti dicendo che "il governo dei tecnici è lontanissimo dalla realtà e non ha saputo interpretare la disperazione delle persone, ha proceduto con le ingiunzioni di un'Europa a guida tedesca e ha applicato un'austerità che può portare al fallimento dello Stato".



La "bomba" della disoccupazione giovanile

"Questa situazione molto grave - riprende - riguarda in un anno più di 600mila lavoratori che sono stati licenziati e per i disoccupati siamo arrivati vicino ai 3 milioni. E' impressionante: 37 giovani su 100 non trovano lavoro, è una tragedia vera e propria. Spiace dire che guardando questi numeri si vede come la politica di questo governo ha fortemente peggiorato la situazione".



"Rivedere il fiscal compact? Certo"

Rivedere il fiscal compact? "Assolutamente sì - dice Berlusconi -, anche a costo di far fare un altro voto al Parlamento italiano. Lo intenderei doversi interpretare sui fattori rilevanti della riunione del Consiglio Europeo, ovvero facendoci pagare 15 miliardi all'anno invece di 50 miliardi" per il rientro del debito.



"Mi serve il 40%"

"Non mi serve il 51% ma il 40% - continua - così posso procedere a riformare il Paese, ottenendo il 55% in Parlamento grazie alla legge elettorale e fare la riforma liberale cioè la riforma costituzionale".



"Le imprese non pagano? E' colpa dello Stato"

"C'è un fenomeno molto grave e cioè il ritardo nei pagamenti delle imprese ai fornitori. E' colpa dello Stato che in alcuni settori come la Sanità paga con ritardi enormi. Questo inquina la relazione tra le imprese che con la riduzione del fatturato devono diminuire i loro addetti", aggiunge il leader del Pdl.



"Il Pd lo ha già detto: collaborerà con Monti"

"Il Pd ha già ufficialmente dichiarato prima con Enrico Letta e poi con Bersani che ove avessero difficoltà ad operare collaboreranno con Monti. Quindi i voti dati a Casini, Fini e Monti sono voti al Pd: loro cercano di togliere voti alla coalizione dei moderati solo per salire sul carro del Pd e avere qualche poltrona", ha detto ancora Berlusconi, aggiungendo poi: "Il Monti che ho conosciuto io era finto, era un professore che fingeva di essere...".



"Le pensioni? Interverremo"

Quanto alle pensioni, il presidente del Pdl dice che "non sarà facile intervenire: per esempio si può fare sull'età in cui si va. Io non l'ho potuto fare perché un alleato non mi ha permesso di farlo. Io ho 76 anni e lavoro, dormendo tre ore al giorno, e sono qui e sono capace di rispondere alle sue domande".



"Voto a Fini-Casini? Gli italiani poi non si lamentino"

Berlusconi passa poi a parlare dei suoi concorrenti Fini e Casini, dicendo: "Io non avevo il 51% come Pdl, ma avevo alleati che si chiamano Fini... Ecco perché se gli italiani continuano a votare per qualcuno che invece di portare l'Italia verso ciò che è giusto votano Fini e Casini e la sinistra non si va da nessuna parte ed è inutile che si lamentino, non si va da nessuna parte". E ancora, sul leader Udc: "Casini è belloccio va in tv e piace alle signore, ma io sono più bello. Quanto poi alla classe...".



"Sono al 31%"

Berlusconi, contraddicendo i sondaggi di Renato Mannheimer che danno il centrodestra al 26,7%, ha detto: "Non mi risulta. Noi arriviamo al 30,7%-31%. Monti? Con Euromedia a noi risulta la coalizione al 10,5: Udc al 4%, Fli all'1% e lista Monti al 5,5%. C'è poi una regressione forte di Grillo che ci danno al 12,3%".



Tremonti? "Volevo sostituirlo ma avevo le mani legate"

"Potevo cambiare ministro? L'ho cambiato una volta, poi mi è stato riproposto di nuovo", ha detto ancora, tornando sui suoi tormentati rapporti con l'ex ministro Giulio Tremonti. "Avete due politiche economiche divers", ha sottolineato Bruno Vespa. "Potevo cambiarlo? Non potevo. Ma scusi, non per colpa mia ma per colpa di una Costituzione che non consente al primo ministro ciò che è consentito in tutte le democrazie occidentali".



"Primarie con Alfano? Come tra padre e figlio"

Il leader del Pdl torna poi sulla questione primarie dicendo: "Ma che bisogno c'era di fare le primarie tra il fondatore del partito e il successore? Non potevano essere fatte, sarebbe stato come tra padre e figlio. Alfano e altri ritenevano che come le primarie sono servite al Pd per avere 120 ore di tv, anche per noi ci sarebbe stata una presenza analoga".