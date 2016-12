Ai microfoni di Radio Monte Carlo, il leader di Scelta Civica ha detto che è decisamente prematuro ipotizzare un governo Bersani-Monti. "In campagna elettorale - ha aggiunto - dobbiamo tutti schierarci in modo pacato sui problemi e solo successivamente verranno le alleanze. E' molto importante che noi del nostro movimento spieghiamo bene cosa vogliamo fare e che lo faccia anche il Pd"."Nel Pd sulle infrastrutture, sull'energia e sulla Tav ci sono posizioni ben diverse. Io sono favorevole ad alcune, non a quelle che le bloccano". Così Monti che riporta anche i casi della finanza pubblica, del Fiscal Compact, dell'Agenda Monti dove "c'è chi, come Vendola è totalmente contrario, chi come Bersani dice ne prendiamo alcune parti e poi ci sono i montiani...".Il premier uscente, rispondendo a chi gli chiedeva se condividesse l'opinione di Pier Luigi Bersani secondo il quale Berlusconi non ha speranze di vittoria elettorale, ha affermato: "Spero che non abbia speranze di vincere". Sempre sul leader Pdl, ha detto: "Bisogna che l'onorevole Berlusconi si stabilizzi un po' perché due mesi fa mi ha chiesto di federare il centrodestra e ora parla di governo tragico". Insomma, "che si fissasse un po' meglio le idee".Sulla proposta di Berlusconi per spingere le imprese ad assumere, il leader di Scelta Civica ha commentato: "E' abbastanza semplice l'dea di zero tasse su chi assume giovani. Però è interessante capire perché, se è così semplice, chi ha governato 8 degli ultimi 15 anni non lo ha fatto"."Esistono anche degli uccellini riservati". Mario Monti ha risposto così a Beppe Severgnini che gli aveva detto di essere stato informato "da un uccellino" della possibilità di una sua candidatura al Quirinale per il 2013. Severgnini però lo ha interrotto prima che Monti potesse proseguire: "La sua pausa è già una risposta", ha commentato.Ciò che è certo per Monti è che, sull'evasione fiscale, chiunque sarà al governo non potrà trattare l'argomento "con i guanti bianchi". E poi ha aggiunto: "La questione delle detrazioni delle fatture, del contrasto di interessi tra contribuente e categorie professionali, è ancora da approfondire, ma credo che chi governerà per i prossimi 5 anni dovrebbe approfondire questo metodo".In termini di spending review, Monti ha dichiarato: "Il prossimo passo sul taglio dei costi della politica dovrebbe essere vincere, in un Parlamento composto da forze più riformatrici, la battaglia sul taglio delle Province". "Se sarò a Palazzo Chigi - ha aggiunto - farei di tutto per evitare l'aumento dell'Iva previsto per luglio. Farei di tutto, così come siamo riusciti ad evitare lo scatto automatico nel 2012 previsto perché il governo precedente ci aveva lasciato dei compiti da fare in materia di disavanzo pubblico".Monti ha quindi difeso la moneta unica europea. "Senza l'euro e con la nostra simpatica lira - ha affermato - oggi avremmo un tasso inflazione molto più alto". "Con le tempeste finanziarie - ha aggiunto - la nostra lira avrebbe avuto degli andamenti estremamente volatili e preoccupanti".Il premier uscente ha infine puntato il dito contro il clientelismo, confermando la candidatura della scienziata Ilaria Capua. "Ci sono clientele - ha spiegato - per cui se non sei in quella giusta non fai carriera. Per questo i giovani spesso preferiscono misurarsi altrove. Bisogna dare più spazio al merito. Servono più concorrenza e meno favori". E ancora: "Si deve rendere l'economia italiana più competitiva e questo si fa dando più libertà ai mercati cosa che Pdl, Pd e Cgil hanno ostacolato difendendo alcune categorie".