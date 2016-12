foto Tgcom24

17:16

- Gabriele Albertini è pronto a candidarsi non solo in Lombardia, ma anche al Senato con la lista di Mario Monti. Per "ragioni di correttezza formale e sostanziale - ha spiegato ai microfoni di Radio Popolare - non sono io che devo dirlo, ma aspetto che sia chi ha la responsabilità di questa scelta". Certo, ha aggiunto l'ex sindaco di Milano, "se Mario Monti me lo chiede rispondo positivamente perché sono un montiano di ferro".