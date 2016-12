foto Ansa

16:54

- "Non lo so, non ho elementi. Quelle che so è che il 2013, dal punto di vista sociale, occupazionale e della tenuta finanziaria sarà molto difficile". E' quanto detto da Pier Luigi Bersani sulla possibilità di una manovra correttiva in primavera. Il segretario Pd ha poi confermato l'apertura al centro in caso di vittoria. "Dopo il voto - ha ribadito - chiederemo la collaborazione con Monti: un governo dei progressisti che dialoga con i moderati".