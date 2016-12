foto LaPresse Correlati La giornata politica minuto per minuto

16:43 - "Dopo le elezioni sarà Mario Monti a dialogare con tutti, non solo con il centrosinistra". Così il leader di Fli, Gianfranco Fini, ai microfoni di Tgcom24 ha commentato le parole del vicesegretario Pd, Enrico Letta. "La competizione elettorale - ha poi aggiunto - è tra Monti e Bersani. Ormai Silvio Berlusconi appartiene al passato". Sulla lista Monti, "quella del Senato è sostanzialmente già chiusa, sarà Monti ad annunciare altri nomi".

Fini ritorna alla sua rottura con il leader del Pdl: "Tanti italiani hanno compreso che se Berlusconi oggi è il passato e Monti è il presente e il futuro, questo dipende dall'atto di coraggio e di libertà di tanti amici di Fli che alzarono il dito e dissero che non volevano più stare in certe condizioni. Sono convinto che saremo premiati per questa coraggiosa scelta di libertà". "Berlusconi - aggiunge Fini - continua a chiedersi perché l'ho fatto, dato che ragiona sempre e solo in base ai suoi interessi. Ma capita agli uomini liberi di scegliere non ciò che conviene ma ciò che è giusto".



Il presidente della Camera parla anche del partito fondato dagli ex membri di An, La Russa e Meloni, 'Fratelli d'Italia'. "Giudicheranno gli elettori, ma non credo convincerà molto chi votava An questo tentativo di prendere le distanze da Berlusconi e poi farci un'alleanza. Mi sembra un po' dire 'quasi mi vergogno, ma che bisogna fare per campare...'".



Patrimoniale, "no al modello Hollande"

"Patrimoniale? Dipende che cosa si intende: se si parla di un principio di equità dovrebbe già essere così, mentre se si intende un'azione come quella di Hollande in Francia è evidente che si tratta di una cosa diversa. La tassazione deve essere progressiva, ma non deve gravare solo su una fascia sociale", ha detto Fini.