Il leader di Fli Gianfranco Fini è certo che la sfida alle urne si giocherà tra Monti e Bersani. Assicura di essere pronto a dialogare con tutti ed è convinto che Berlusconi appartenga al passato. Il segretario Pd Pier Luigi Bersani conferma che chiederà il sostegno al Professore e avverte che il 2013 sarà un anno difficile. Ci sarà una manovra? "Non so", risponde.

01:28 Premier: chiamiamole sinistra e destra

Per Mario Monti la coalizione di Pier Luigi Bersani "è di sinistra, non di centrosinistra", così come quella di Berlusconi è di "destra, non di centrodestra. Lo ha puntualizzato lo stesso leader di Scelta Civica. Il premier ha poi commentato le misure del suo esecutivo. "L'establishment economico italiano è stato tra i più grandi critici del mio governo. Al potere economico - ha sottolineato Monti - piace criticare, piace non essere disturbato".

23:45 Monti: "Liste sono prontissime"

"Sono prontissime". Così Mario Monti ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se le liste elettorali fossero pronte. Il presidente del Consiglio è tornato poi a parlare della sua candidatura. "Certamente quello che ho deciso di fare è folle perché le politiche che abbiamo fatto al governo sembrano fatte apposta per ottenere zero voti", ha aggiunto il premier.

21:51 Monti: in Ue Italia sia equilibrata

In Europa il governo italiano deve avere "un giusto equilibrio" tra un atteggiamento "assertivo" per far passare le proprie proposte, e la costruzione in precedenza di un "giusto consenso". Lo ha detto Mario Monti. In particolare "in Italia, secondo il premier, c'è una sottovalutazione dell'importanza dell'Europa e una frequente oscillazione: da una parte ci autodenigriamo, dall'altra se ci criticano scatta il revanscismo e la difesa nazionale".

20:19 Voto, Berlusconi: "Siamo al 31%"

Berlusconi, contraddicendo i sondaggi di Renato Mannheimer che danno il centrodestra al 26,7%, ha detto: "Non mi risulta. Noi arriviamo al 30,7%-31%. Monti? Con Euromedia a noi risulta la coalizione al 10,5: Udc al 4%, Fli all'1% e lista Monti al 5,5%. C'è poi una regressione forte di Grillo che ci danno al 12,3%".

20:08 Berlusconi: "Mi hanno frainteso, no nozze gay"

"No, niente nozze gay. C'è stato un fraintendimento. Ho ricordato che abbiamo presentato un ddl a prima firma Giovanardi per il riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto anche quelle tra fratello e sorella oppure parroco e perpetua". Lo afferma Silvio Berlusconi precisando la sua posizione sui gay e le unioni di fatto.

19:44 Berlusconi: "Tasse zero ora? Monti ha fatto guaio"

"Perché non ho proposto prima 'zero tasse per chi assume giovani'? Perché la situazione dei giovani è stata aggravata fino a questo punto dal governo Monti". Silvio Berlusconi a 'Porta a Porta' replica a distanza a Mario Monti.

19:26 Albertini: "Di sicuro mi candido al Pirellone"

"Posso dare al segretario Bersani e a tutti la tranquilla certezza che non solo sarò in gara, ma che fermeremo i barbari sognanti leghisti. Siamo come la decima legione. Lo faremo per il bene della nostra regione ma anche per il bene dell'Italia: dall'estero guardano con preoccupazione questa deriva populista e demagogica che nasce dal patto Lega-Pdl". Lo afferma in una nota Gabriele Albertini, candidato alla presidenza della Regione per il Movimento Lombardia Civica.

19:18 Monti: "Con la nostra 'simpatica lira che guai..."

"Senza l'euro e con la nostra simpatica lira oggi avremmo un tasso inflazione molto più alto e con le tempeste finanziarie la nostra lira avrebbe avuto degli andamenti estremamente volatili e preoccupanti". Lo ha detto Mario Monti.

19:16 Monti a Berlusconi: "Zero tasse? Perché non l'ha fatto prima?"

"E' abbastanza semplice l'dea di zero tasse su chi assume giovani. Però è interessante capire perché, se è così semplice, chi ha governato 8 degli ultimi 15 anni non lo ha fatto?". Lo ha detto Mario Monti intervistato da Radio Monte Carlo.

18:57 Berlusconi: "Zero tasse a chi assume giovani"

"Bisogna arrivare con qualcosa di eccezionale. Abbiamo 4 milioni di imprese in Italia, si potrebbe dire loro: 'Se assumete anche una sola persona in più con un contratto a tempo indeterminato non pagherete per 3-4-5 anni nè contributi previdenziali nè tasse'. E' come assumere qualcuno in nero". Leggi l'articolo

18:56 Berlusconi: "Monti ha peggiorato l'economia"

"Questa situazione molto grave riguarda in un anno più di 600mila lavoratori che sono stati licenziati e per i disoccupati siamo arrivati vicino ai 3 milioni è impressionante: 37 giovani su 100 non trovano lavoro è una tragedia vera e propria. Spiace dire che guardando questi numeri si vede come la politica di questo governo ha fortemente peggiorato la situazione". Lo afferma Silvio Berlusconi a Porta a Porta.

18:42 Monti: "Alleanza con Pd? Prematuro parlarne"

"Mi sembra prematuro questo discorso perché io credo che nella campagna elettorale dobbiamo tutti schierarci in modo pacato sui problemi e successivamente verranno le alleanze". Così Mario Monti, ai microfoni di Radio Monte Carlo, risponde all'invito dei vertici del Pd. E aggiunge, replicando ad Angelino Alfano: "Spero di non essere la stampella né di Bersani né di nessuno: spero di essere la scala di ingresso della società civile italiana". LEGGI L'ARTICOLO

18:07 Gasparri: "Ingroia? Non si distingue magistrato da politico"

"Anche oggi Ingroia attacca Berlusconi con un linguaggio poco consono ad un rappresentante delle istituzioni. Per la gente comune è sempre più difficile pensare che l'Ingroia magistrato agisse diversamente da quanto sta esprimendo in questi giorni come politico. Ciò conferma quello che abbiamo sempre pensato di lui". Lo afferma il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri, commentando le dichiarazioni dell'ex pm Antonio Ingroia.

18:00 Ingroia: "Mio dovere entrare in Parlamento"

"Dalle parole di Pisanu traggo argomenti ulteriori per confermare la bontà della mia scelta di entrare in Parlamento. Una trattativa senza mandato politico? Credo che il presidente non abbia ben idea di quello che é accaduto in Italia. Ci sono le prove che la trattativa aveva mandanti politici e che fu portata avanti proprio per realizzare il patto politico mafioso". Così Antonio Ingroia, candidato leader per la lista Rivoluzione Civile, dopo le parole di Giuseppe Pisanu, presidente della commissione Antimafia.

17:38 Bersani: "Monti ci dica contro chi combatte"

"Voglio capire da Monti e dal centro contro chi combattono". Lo ha detto il leader del Pd, Pier Luigi Bersani a Sky Tg24. Al giornalista che gli fa notare che Monti probabilmente cerca di essere decisivo al Senato per dar fastidio al Pd, il segretario del Pd risponde: "Sono illazioni, ma questa domanda la faccia a Monti, sono curioso di saperlo anch'io".

Ultimo aggiornamento 01:28