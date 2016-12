La Vezzali scende in pedana e affianca Monti

- Nel suo futuro c’è la politica, ma la scherma rimane la sua vita., l’azzurra più medagliata di tutti i tempi, scende in campo (stavolta politico) con Mario Monti, che l’ha candidata per la sua lista. La Vezzali però non dimentica il suo primo amore, la scherma, e dice: “Ho deciso di far parte della squadra di Monti perché lo trovo una persona seria, che crede nei valori”.

Non è la prima volta che l’atleta jesina viene menzionata in relazione alla politica: galeotto fu l’episodio in cui, nel 2008, la fuoriclasse regalò il suo fioretto a Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Porta a Porta. All'allora premier disse: “Presidente, da lei mi farei toccare”, e subito scattò la polemica. “Uno spettacolo deprimente” commentò Rosy Bindi, ma lei si difese: “L’avrei fatto anche con Veltroni”.

Sebbene per la Vezzali sia importante “contribuire a risollevare le sorti dell’Italia”, l’obiettivo primario, dice l’atleta, “restano le Olimpiadi di Rio del 2016”. E su Monti conclude “L’ho trovato una persona che parla di cose concrete. Molto spesso in Italia alle parole non seguono i fatti, mentre noi atleti siamo abituati a parlare con i fatti, e l’Italia ha bisogno di questi”.