foto Ansa

15:27

- Rottura all'interno del Pd. Il segretario regionale pugliese del partito, Sergio Blasi, ha annunciato di essersi dimesso dall'incarico "in pieno ed assoluto dissenso col gruppo dirigente nazionale per aver tradito lo spirito delle primarie e aver invaso le liste pugliesi di 'immigrati dal nord'". La decisione, fa sapere la segreteria regionale, è stata presa al termine di un vertice per la definizione delle liste di Camera e Senato per la Puglia.