20:28 Bersani: liste pronte

"Più che i favoriti ci sentiamo vincenti". Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, al termine della Direzione del partito, che ha approvato le liste all'unanimità.

20:03 Bossi e Calderoli candidati per la Lega

Il Consiglio federale ha dato mandato al segretario Roberto Maroni di compilare le liste dei candidati della Lega al Parlamento, che dunque non dovranno tornare sul tavolo del massimo organo decisionale. A quanto si è appreso l'orientamento è verso un ricambio generazionale, ma viene data per certa la ricandidatura a Roma di Umberto Bossi e di Roberto Calderoli, fra Camera e Senato.

19:56 Vezzali: "In politica voglio far vincere l'Italia"

"Ho deciso di far parte della squadra perché trovo Mario Monti una persona seria, che crede nella famiglia, nei valori come l'etica e la morale e credo possa veramente fare qualcosa per risollevare le sorti dell'Italia". Valentina Vezzali scende dunque in campo al fianco di Monti: "Ci siamo sentiti giorni fa e ci siamo visti stamattina a Roma. E' bastata una stretta di mano".

19:56 Pd approva le liste elettorali

La direzione del Pd, secondo quanto si apprende, ha approvato le liste elettorali per le prossime elezioni politiche.

19:41 Pd, Letta: "Dei 38 capilista 15 sono donne"

Dei 38 capilista 15 sono donne. E' il calcolo che fa il vicesegretario del Pd Enrico Letta, illustrando in direzione le liste e negando uno scontro tra Roma e il partito sul territorio.

19:34 Bersani: "La lepre da inseguire siamo noi"

"La lepre da inseguire siamo noi e tutti faranno la gara dietro di noi. Noi siamo pronti alla guida del Paese". E' la convinzione espressa dal candidato premier del Pd, Pier Luigi Bersani, nel suo intervento alla direzione del partito chiamata ad approvare le liste elettorali.

19:32 Monti: "Tagliare stipendi pubblici ma senza demagogia"

"Bisogna andare a toccare le retribuzioni, senza però cadere nella demagogia che impedisce allo Stato di assumere competenze molto alte che vanno strappate al mercato". Lo ha detto Mario Monti a Tgcom24, aggiungendo di ritenere indispensabile il dimezzamento dei parlamentari nell'ambito di riforme istituzionali.

19:27 Monti: "Non coltivare onda illusionistica"

"Non bisogna continuare a coltivare un'onda illusionista che avrebbe presentato all'Italia un conto ancora più grave". A sottolinearlo è Mario Monti a Tgcom24, definendo "ridicolo oltre che diseducativo" il tentativo di "presentare agli elettori" come bilancio di 13 mesi di governo le colpe di una discesa dei dati economici.

19:23 Bersani: "Su Monti non ci pentiamo"

"Su Monti non abbiamo niente di cui pentirci, finora. Anzi: assoluta lealtà nell'ultimo anno da parte nostra, anche su scelte su cui avremmo fatto di più". E' la posizione che Pier Luigi Bersani, candidato premier del Pd, ha ribadito alla direzione del partito, sottolineando però che "nessun esponente del governo sarà in lista perché un governo super partes non può essere diviso tra le parti".

19:18 Monti: "Con noi Sechi, Bombassei e Vezzali"

"Saranno candidati con noi Alberto Bombassei, presidente di Brembo, Valentina Vezzali, schermitrice e olimpionica, e Mario Sechi direttore de Il Tempo". Lo ha annunciato Mario Monti a Tgcom24. Il premier dimissionario ha detto che anche la presidente del Fondo Ambiente Italiano, Ilaria Borletti Buitoni, sarà della squadra, così come Luigi Marino, presidente di Confcooperative.

19:08 Monti: "Serve spallata dai cittadini"

"Per tagliare le tasse bisogna ridurre la spesa pubblica". Lo sostiene il premier dimissionario, Mario Monti, a Tgcom24, spiegando che "per ridimensionare il settore pubblico occorre una spallata dei cittadini. Non con la rabbia, la protesta o il non voto, ma scegliendo di votare chi non ha legami con organizzazioni che vogliono bloccare il Paese".

19:05 Monti: "Ho operato con il sostegno di Pdl, Pd e Terzo Polo"

"Quello che ho fatto in questi 13 mesi l'ho fatto con il sostegno di Pdl, Pd e Terzo Polo, che hanno votato i provvedimenti in Parlamento: non credo l'abbiano fatto per fare un piacere a me, ma perché consapevoli del fatto che, in caso contrario, la situazione in Italia si sarebbe potuta aggravare". Così Monti risponde a una domanda su che cosa, potendo tornare indietro, non avrebbe rifatto. "Tendenzialmente - sottolinea - rifarei tutto: abbiamo dovuto mangiare un piatto amaro, ma era necessario farlo. Si sarebbe potuto fare meglio? Forse sì, ma ho cercato di cucinarlo con quel che passava il convento"

18:52 Monti a Tgcom24: "Alzato tasse per colpa di irresponsabili"

"Ho dovuto aumentare le tasse, eravamo diretti verso un precipizio", ha detto Monti a Tgcom24. "Ora c'è la concreta possibilità di diminuire il carico fiscale, io l'ho alzato per colpa della situazione che era stata creata precedentemente da alcuni irresponsabili".

18:50 Monti a Tgcom24: "A sinistra si soffoca crescita"

"Non dico tutta, ma una parte della sinistra pone molta attenzione in teoria all'aspetto disuguaglianze, ma spesso soffoca i meccanismi per la crescita, che sono basati su efficienza produttitvità e competitività". Lo afferma Mario Monti, ospite di TgCom24. "E' vero, non sono più super partes. Sono sceso dal piedistallo" e ho deciso di "mettermi dalla parte della gente comune che ha molta diffidenza della politica".

18:44 Monti a Tgcom24: "Candidarmi è stata scelta difficile"

"Candidarmi è stata una scelta dolorosa, voglio mettermi dalla parte dei cittadini", ha detto a Tgcom24 Mario Monti. "Invito i cittadini a non diffidare della politica, si impegnino in prima persona".

Ultimo aggiornamento 20:28