12:58

- Per la compilazione delle liste che fanno capo al presidente del Consiglio "non ci sono quote" né sono in corso su questo trattative. Lo dice il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini. Tutti i candidati "saranno indicati dal presidente del Consiglio". "Noi avremo zero senatori, visto anche che avremo un gruppo unico" sottolinea. E sull'alleanza tra Pdl e Lega aggiunge: "Gli italiani sono più intelligenti".