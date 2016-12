Berlusconi: "L'Imu sarà la prima tassa che aboliremo ma resterà per le case di lusso"

foto Ansa Correlati Confermato l'accordo Pdl-Lega 22:59 - "Dovete andare a votare". E' l'appello che Silvio Berlusconi rivolge agli italiani, contro l'astensione. Intervistato su Canale 5, il leader del Pdl spiega di rivolgersi a quegli elettori che hanno portato nel 2008 il suo partito al 40% e sottolinea di "avere bisogno di qualcosa di più" questa volta. "Serve una riforma dello Stato perché oggi il premier sta lì, non governa, e fa lo spaventapasseri", ha aggiunto Berlusconi parlando di riforme. - "Dovete andare a votare". E' l'appello che Silvio Berlusconi rivolge agli italiani, contro l'astensione. Intervistato su Canale 5, il leader del Pdl spiega di rivolgersi a quegli elettori che hanno portato nel 2008 il suo partito al 40% e sottolinea di "avere bisogno di qualcosa di più" questa volta. "Serve una riforma dello Stato perché oggi il premier sta lì, non governa, e fa lo spaventapasseri", ha aggiunto Berlusconi parlando di riforme.

"La sinistra vuole colpire la famiglie benestanti" è convinto il leader del Pdl, che in un'intervista a Canale 5, attacca le politiche fiscali dei progressisti. "La sinistra non solo dichiara che manterrà l'Imu, ma dice di voler aggiungere la patrimoniale. La sinistra - dice ancora Berlusconi - invidia chi con il lavoro ha raggiunto una posizione benestante".



"Dare a un solo partito la maggioranza"

L'Italia ha bisogno di una riforma dello Stato e occorre "dare a un solo partito la maggioranza, cambiare la Costituzione e attribuire i poteri al premier che hanno tutte le altre democrazie", nonché cambiare le procedure per l'approvazione delle leggi, ribadisce il leader del Pdl.



"L'intesa con la Lega ha dato sempre buoni frutti"

"Certamente. Sarebbe stato un non senso non continuare un'alleanza che ha dato buoni frutti nell'arco di quindici anni", ha aggiunto.



"In 18 giorni guadagnati 10 punti"

"In questi 18 giorni, da quando sono apparso di nuovo in tv per la prima volta, abbiamo guadagnato quasi dieci punti", dice ancora Berlusconi a Canale 5. Non si tratta, spiega, "di elettori nuovi, ma di persone che avevano votato per noi nel 2008, ma poi si erano disgustati per gli scandali e le ruberie e si erano messi dentro l'area del non voto".



Berlusconi: non farò il premier

Silvio Berlusconi, in serata ospite a Otto e mezzo, rilancia l'idea di fare "il ministro dell'Economia", magari anche con il lavoro "del ministero dello Sviluppo Economico", in caso di vittoria della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni. Il premier in Italia abbia, di fatto, le mani legare. "Il presidente del Consiglio può solo redigere l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri", sottolinea Berlusconi.



"Imu resti per case lusso"

Tra i primi provvedimenti che il nuovo governo adotterà, in caso di vittoria del Pdl, ci sarà "l'abolizione dell'Imu ma non per le case di lusso", ha poi annunciato Berlusconi. "Anche se sono prima casa, resterà l'Imu da pagare. Io che ho case piuttosto grandi, fortunatamente, continuerò a pagare", ha scherzato il leader del Pdl.