foto LaPresse 08:21 - "Non sapevo che a Monti piacesse la fantascienza. Perché pensare di innovare la politica con Casini e Fini, entrati in Parlamento quando la Roma ha vinto lo scudetto con Falcao e Pruzzo, è come circumnavigare Capo Horn con il pedalò. Fantascienza, appunto". Così, senza mezzi termini, il sindaco di Firenze Matteo Renzi critica al premier e aggiunge: anche lui fa demagogia parlando di fisco più lieve in vista del voto.

''Non puoi essere quello che alza le tasse per salvare il Paese e promette di ridurle per affrontare la campagna elettorale. Sembra demagogia'', dice Renzi a La Repubblica. ''A Monti va tutta la nostra riconoscenza, ma la credibilità è il valore più importante di un politico, e ci vuole un minuto per perderla''.



''La credibilità viene prima di tutto'', anche se si tratta di ''mantenere la parola data'' durante le primarie. ''Viviamo un tempo in cui chi perde ha un'alternativa: o se ne va dall'altra parte, magari con liste personali, oppure rimane dentro il partito in una logica di guerriglia interna'', afferma Renzi. ''Io scelgo un'altra via, che e' anche l'unica per riprovare in futuro a lanciare una nuova sfida. Lo vivo come un piccolissimo contributo a una democrazia compiuta''.



''Adesso gioco in una squadra che non alleno io ma che e' la mia squadra. Proveremo a mantenere vivo l'entusiasmo e la speranza dei giorni delle primarie'', prosegue il sindaco fiorentino. ''Sono impegnato perché il mio partito vinca e convinca. La sfida e' dura, guai a sottovalutare Berlusconi. Ma il Pd sta alzando molto il livello della politica, ha avviato un profondo rinnovamento dei gruppi dirigenti''.