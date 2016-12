foto Tgcom24

21:36

- "Noi cambiamo proprio tutto perché nessuno dei vecchi candidati sarà rimesso in lista": Silvio Berlusconi così ha parlato delle elezioni in Lombardia e in Lazio. "Nessuno dei vecchi consiglieri - ha assicurato ad Iceberg su Telelombardia - sarà ricandidato". E per quanto riguarda l'ex governatore Formigoni il leader Pdl dice: "Mi risulta che non sia candidato in Lombardia ma per il parlamento nazionale".