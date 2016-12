foto Ansa Correlati E per Casaleggio Grillo "è come Gesù" 21:20 - I suoi seguaci lo definiscono carico, determinato come sempre. Ma intorno a Beppe Grillo e alla sua avventura politica continuano a vedersi delle nubi all'orizzonte. Il Movimento 5 Stelle, garantiscono i guru dei sondaggi, è in ribasso e a sorpresa l'antipolitica dell'ex comico genovese sarebbe sorpassata dalla politica attiva, praticata tramite il grande presenzialismo televisivo, condotta dai totem che Grillo combatte dal primo giorno della sua esperienza. - I suoi seguaci lo definiscono carico, determinato come sempre. Ma intorno a Beppe Grillo e alla sua avventura politica continuano a vedersi delle nubi all'orizzonte. Il Movimento 5 Stelle, garantiscono i guru dei sondaggi, è in ribasso e a sorpresa l'antipolitica dell'ex comico genovese sarebbe sorpassata dalla politica attiva, praticata tramite il grande presenzialismo televisivo, condotta dai totem che Grillo combatte dal primo giorno della sua esperienza.

Fattore che starebbe acuendo un desiderio, anzi, un'idea già accarezzata anche all'apice del successo del M5S, vale a dire quella di abbandonare la politica attiva una volta raggiunto l'obiettivo dell'entrata in Parlamento, dell'ingresso ufficiale (e magari massiccio) nel panorama politico italiano. A Udine, dopo un incontro con i sostenitori, una considerazione di Grillo carpita "off the record" ha di fatto confermato che il futuro da marzo in poi del leader è tutta da scrivere: "Io sono un comedian, io sono un comico, io per una battuta mi faccio ammazzare - ha detto chiacchierando Grillo -, come tutti i comici. Io non posso cambiare la mia personalità perché se faccio una battuta uno la può interpretare male e mi può rovinare. Io mi rovino. Quando andremo alle elezioni, subito dopo, che cercheremo di entrare in Parlamento, io riprendo a fare il teatro, farò magari una cosa diversa. La mia natura è quella lì“. Alla naturale reazione dei media, non solo del web, a queste battute, Grillo ha dovuto poi opporre un tweet di raffreddamento, o meglio, di smentita di qualsiasi intenzione di salutare e andarsene: "Leggo che mi ritirerò, ma non è vero. Ci speravate eh? Mi ritirerò solo quando tutti gli altri saranno andati via. Tutti!".



Per valutare la reale entità di queste parole, di questa volontà, bisognerà aspettare come minimo il 26 febbraio, il day-after della battaglia elettorale. Per Beppe, sussurrano dal suo entourage, sarà comunque il tempo di un periodo di riposo, di famiglia e di riflessione. Poi, le grandi decisioni: anche se l'eventuale ritorno al semplice palcoscenico, c'è da scommetterci, avverrà dopo almeno un discorso al Parlamento come rappresentante della sua creatura. Lì sì, che ci sarà sicuramente il primo spettacolo dell'Onorevole Grillo.