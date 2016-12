foto LaPresse

16:23

- "Sono sicuro di vincere in Lombardia, non temo nessuno": lo ha detto Roberto Maroni, candidato alla poltrona di governatore della Regione. Il segretario della Lega ha inoltre sottolineato di non temere "nessuno degli avversari" e in particolare sulla candidatura dell'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, ha aggiunto: "Ha detto che se vinco mi regala una Ferrari, ecco cominci a prenotarla. Lui otterrà solo un modesto piazzamento".