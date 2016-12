foto LaPresse

15:20

- Mario Monti accelera sulla definizione delle liste. Il premier è rientrato nel pomeriggio a Roma proprio per lavorare in tal senso e per discuterne con Pier Ferdinando Casini e con Gianfranco Fini. La sua intenzione è quella di presentare i nomi dei candidati al più presto per zittire indiscrezioni e "passi in avanti". Chi lavora alle liste chiede di aspettare almeno fino a giovedì, mentre il Professore vorrebbe chiudere già mercoledì.