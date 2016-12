foto Ansa

14:37

- C'è il via libera del Csm al passaggio in Plenum della richiesta di aspettativa presentata da sei magistrati per motivi elettorali. La domanda è pervenuta, tra gli altri, anche da Pietro Grasso e Stefano Dambruoso, entrambi intenzionati a impegnarsi in politica. Dopo l'ok della quarta commissione di Palazzo dei Marescialli, nel tardo pomeriggio il Plenum formalizzerà gli atti. Ha revocato la sua richiesta Daniela Canepa, giudice a Genova.