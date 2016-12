Elezioni, trovata intesa tra Pdl e Lega Maroni:Alfano premier?Dico Tremonti

Roberto Maroni parla dell'intesa tra Lega Nord e Pdl per le prossime elezioni e dei punti di differenza. " Berlusconi ci ha indicato Alfano come candidato premier , noi segnaliamo Tremonti", afferma il leader del Carroccio. Poi annuncia la macroregione del Nord. Intanto, il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, in un'intervista al Corriere manifesta la sua delusione per l'agenda Monti, cui però, non farà mancare il suo sostegno.

00:23 Terminato il summit per la Lista Monti

E' terminato da pochi minuti il vertice tra Mario Monti, Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini sulle liste elettorali che fanno riferimento al premier. L'incontro si è svolto alla Camera dei deputati.

23:00 Tremonti: "Berlusconi? Alle attività produttive"

''Manderei Silvio Berlusconi al dicastero delle Attivita' Produttive cosi' potrebbe dimostrare la sua capacita' di imprenditore''. Cosi' Giulio Tremonti ha commentato in diretta a ''Piazza Pulita'' su La 7 la dichiarazione con la quale l'ex premier ha preso le distanze da una candidatura di Tremonti a palazzo Chigi.

22:52 Santanché: gravi le affermazioni di Vendola

“Sono gravi le dichiarazioni fatte da Vendola sui ricchi che devono andare al diavolo. Nel nostro Paese non va criminalizzata la ricchezza, ma gli evasori. Creare ricchezza, significa creare posti di lavoro. Dopo che il governo Monti ha messo più tasse per tutti e soprattutto a chi ha meno, c’è un’unica e ultima possibilità: con l’accordo Pdl-Lega, gli italiani hanno un vero motivo per andare a votare”. Così Daniela Santanchè a “Quinta Colonna” di Paolo del Debbio, andato in onda su Retequattro

21:24 Bersani: "Alleggerire Imu con patrimoniale"

"Non possiamo parlare di abolizione dell'Imu perché 20 miliardi non sappiamo dove prenderli", ma "alleggerire l'Imu sulla prima casa è un tema che si può affrontare". Lo ha detto il leader del Pd, Pierluigi Bersani che per fare questo immagina una imposta sui grandi patrimoni "a partire da 1,5-2 milioni". Bersani ha parlato anche della necessità per l'Irpef di "alleggerire il peso sulle condizioni di reddito più basse e sul costo del lavoro e poi incoraggiare un po' investimenti".

21:16 Berlusconi: "Nessun ricandidato in Lombardia e Lazio"

"Noi cambiamo proprio tutto perché nessuno dei vecchi candidati sarà rimesso in lista": Silvio Berlusconi così ha parlato delle elezioni in Lombardia e in Lazio. "Nessuno dei vecchi consiglieri - ha assicurato ad Iceberg su Telelombardia - sarà ricandidato". E per quanto riguarda l'ex governatore Formigoni il leader Pdl dice: "Mi risulta che non sia candidato in Lombardia ma per il parlamento nazionale".

21:01 Bersani: "Dopo voto pronto a dialogo con Monti"

"Noi prenderemo la maggioranza al Senato e alla Camera. Io continuerò a rivolgermi anche a forze fuori" dall'alleanza di centrosinistra perché "non siamo settari". Lo ha detto il leader del Pd, Pierluigi Bersani, su La7. Dopo le elezioni parlerà con Monti? "Assolutamente sì", ha risposto Bersani.

20:22 Lista Monti, vertice su candidati

Nuovo incontro ai vertici dei leader della lista Monti. Il presidente del Consiglio, a quanto si apprende, incontra stasera i leader di Udc e Fli, Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini. Mario Monti non ha nel pomeriggio presieduto la riunione del Consiglio dei Ministri che è stato invece presieduto da Piero Giarda. Oggetto del vertice la messa a punto delle liste elettorali.

17:46 Cota: "Ottimo accordo Euroregione del Nord"

"Roberto Maroni ha strappato un ottimo accordo, è il presidente di cui la Lombardia ha bisogno": lo afferma il governatore del Piemonte, Roberto Cota, commentando l'accordo raggiunto fra Lega e Pdl. "Con Maroni - aggiunge Cota - realizzeremo l'Euroregione del Nord".

17:15 Maroni: "Inchiesta di Roma una bufala"

"L'inchiesta di Roma è una bufala, vede una sola persona indagata, una segretaria che io stesso ho denunciato. E comunque non sono un complottista", sono le parole di Roberto Maroni a proposito dell'utilizzo dei fondi del gruppo parlamentare della Lega nord al Senato.

16:07 Maroni: "Questa coalizione ha i numeri per vincere"

"Quello con il Pdl è un accordo che mi soddisfa molto, perché con questa intesa posso ragionevolmente affermare che in Lombardia si vince". Lo ha detto Roberto Maroni in conferenza stampa.

16:05 Maroni: "Presto macroregione del Nord"

"Dopo le elezioni daremo vita alla macroregione del Nord". Così il leader leghista, Roberto Maroni, illustra l'accordo con il Pdl.

16:04 Maroni: "Tremonti è il nostro candidato"

"Berlusconi ci ha indicato Alfano come candidato premier, noi segnaliamo Tremonti". Parola di Roberto Maroni, che illustra in conferenza stampa i contenuti dell'accordo tra la Lega e il Pdl.

16:04 Maroni: "Tremonti candidato premier della Lega nord"

Berlusconi ci ha indicato Alfano come candidato premier, noi segnaliamo Tremonti". Parola di Roberto Maroni, che illustra in conferenza stampa i contenuti dell'accordo tra la Lega e il Pdl. "Un'intesa che mi soddisfa molto - continua il leader del Carroccio - perché grazie ad essa posso ragionevolmente affermare che in Lombardia si vince". Maroni infine annuncia: pronta la macroregione del Nord.

15:33 Elezioni, alle urne 51 milioni di italiani

Sono 51.026.177 gli italiani chiamati alle urne, il 24 e il 25 febbraio prossimi, in occasione delle elezioni politiche. Gli elettori - 24.645.449 uomini e 26.380.728 donne - saranno divisi in 61.571 sezioni elettorali. Nella stessa data si voterà anche per le regionali in Lombardia, dove gli elettori sono 7.782.245 in 9.229 sezioni, nel Lazio (4.784.798 elettori in 5.268 sezioni) e in Molise, dove sono chiamati alle urne 334.134 elettori in 393 sezioni. In tutto per le regionali voteranno in 12.901.177.

15:31 Intesa Lega-Pdl, Salvini (Ln): "75% tasse sul territorio e Berlusconi non premier"

Matteo Salvini, esponente leghista, a Tgcom24 parla dell'intesa tra il Carroccio e il Pdl in vista del prossimo appuntamento elettorale. "L’accordo prevede l’impegno scritto a tenere il 75% delle tasse prodotte sui territori che le producono per reinvestire questi soldi sui territori stessi", afferma Salvini. "In caso di vittoria - aggiunge il leghista - il prossimo premier non sarà Berlusconi". In Lombardia "la partita sarà con la sinistra che non parla di programma ma è compatta". Per Salvini, l'accordo è "un'occasione storica, per chi vuole cambiare il sistema fiscale al nord ed eleggere un governatore leghista".

Ultimo aggiornamento 00:23