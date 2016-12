"Con spread sotto 300 risparmio superiore a gettito Imu"

Con lo spread sotto i 300 punti "si risparmiano molti miliardi e questo risparmio va contato sul debito pubblico per gli interessi ma anche su quello privato. Un risparmio che può essere calcolato come superiore al gettito Imu. Ma quando noi siamo arrivati, lo spread rischiava di diventare tecnicamente catastrofico". Sono le parole del premier in un'intervista a Skytg24.



"Redditometro, non è stato di polizia fiscale"

Monti replica all'accusa mossa sul Corriere della Sera da Piero Ostellino che critica l'applicazione del redditometro definendolo uno stato di polizia fiscale. "Io invece non credo allo stato troppo grande ma lo stato può fare certe cose bene e non accetto quel tipo di critica".



"Contro evasione misure senza precedenti"

Poi il premier uscente ricorda con orgoglio il lavoro svolto contro l'evasione fiscale. "La battaglia di civiltà contro l'evasione l'ho fatta perché le misure sono state senza precedenti e hanno dato un gettito considerevole, superiore ai 10 mld già nell'anno", dichiara.



"Imu frutto del precedente governo, va modificata"

Quanto all'Imu, "è frutto del precedente governo di cui faceva parte Tremonti. L'Imu va comunque modificata ed il gettito va destinato maggiormente ai Comuni". Quanto all'Imu che versa lui personalmente, Monti risponde che paga "parecchio", ma "non ho una cifra, se ne occupa mia moglie di queste cose".



Nessun premio a fuoriusciti da Pd e Pdl

Sul fronte della formazione delle liste, Monti afferma che non ci sarà un premio con un posto in lista per i fuoriuscito da Pd o Pdl per sostenere la sua lista, perché non è un premio. Queste persone le desideravamo". Poi fa l'esempio di Ichino che "sempre meno si è ritrovato nelle politiche del Pd come sul fronte del mercato del lavoro".



"Da Pd e Pdl sostegno a correnti alterne"

Quanto ai rapporti con gli alleati: "Montezemolo per quel che mi risulta ha creato tre anni fa un think tank ma non ha intenzione di candidarsi, è una personalità di grande rilievo. Gli uomini di Italia Futura saranno vagliati uno per uno da me così come i candidati della società civile". Sul fronte delle alleanze: "Casini e Fini non li valuto per la loro storia ma prima di altri hanno capito che i problemi non si risolvevano senza la grande coalizione. Sono stati i più tenaci sostenitori della maggioranza, l'apporto Pd e Pdl è stato a corrente alternate". E sul simbolo aggiunge: "Avrei preferito che non figurasse il mio nome, perché non mi piace espormi così tanto, ma tutto è nato per la sollecitazione di forze politiche e della società civile perché io mi ricandidassi con la mia agenda, quindi ci voleva".



"Spero che Passera ci ripensi"

Mario Monti spera che "per Passera non sia scritta la parola fine, ha lavorato molto bene con me nel governo e ha ancora moltissimo da dare ma ha avuto una posizione più rigida di me sulla questione della lista unica".



"Dialogo con tutti, Berlusconi incluso"

"Ieri ho detto che dialogherei con tutti anche se avessi la maggioranza" dopo le elezioni, ma anche che "non sarei parte di nessun governo che non avesse un carattere riformista nel senso delle riforme strutturali", afferma ancora e non esclude la possibilità di fare parte di una grande coalizione anche con Silvio Berlusconi.



"Mie chance Quirinale diminuite"

Sulla possiblità di diventare Presidente della Repubblica, il premier uscente risponde: "Credo che la mia recente decisione" di 'salire' in politica "abbia fatto salire di molto le legittime aspettativa" di altri che puntano al Quirinale e comunque "non credo certo di aver aumentato le mie probabilità".



"Io vicino a banche? Berlusconi era contro Tobin Tax"

A chi lo accusa di essere vicino alle banche, Monti risponde che "a questione è uno dei segni della superficialità che spesso caratterizza il dibattito politico italiano: il governo Berlusconi era contro la tassa sulle transazioni finanziarie, io ho cambiato posizione e adesso si sta facendo" la cosiddetta Tobin Tax.



"Rai? Persone scelte per indipendenza"

A chi lo accusa di aver messo "suoi uomini" come Tarantola e Gubitosi in Rai, Monti risponde che, invece si tratta di persone che "hanno dimostrato la loro indipendenza e sono state selezionate anche per questo requisito".



"Sento vicinanza di Obama"

Alla domanda se sente questo endorsement, questa vicinanza di Barack Obama? Monti risponde: "Sì, molto, soprattutto questa grande facilità di rapporto sulla comprensione delle cose e delle persone".