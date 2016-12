foto Tgcom24 Correlati Ingroia: "Non temo Berlusconi"

Video, "punto al 40%" 13:57 - "Assolutamente non parto sconfitto", anzi, "siamo tutti ottimisti perché dopo 13 mesi di silenzio sono tornato e in appena 15 giorni ho recuperato nei sondaggi 10 punti". Lo dice in collegamento con il Tg5 il leader del Pdl, Silvio Berlusconi dicendosi sicuro che continuerà a recuperare consensi. "Contiamo di riprenderci in casa quel 40% che ci ha votato nel 2008 e che è abbastanza facile da convincere".

"Solo concentrando il voto dei moderati in un solo partito questo potrà avere la maggioranza assoluta in Parlamento e potrà, come primo intervento, cambiare la Costituzione e la parte che riguarda i poteri di decisione del presidente del Consiglio, del governo e del Parlamento", ha sottolineato Berlusconi avvertendo che se non si realizzerà questa condizione "l'Italia resterà quella che è dal 1946 in poi: un Paese non pienamente governabile".