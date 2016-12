Ingroia: "Berlusconi non ha chance"

foto LaPresse Correlati Tremonti: "Imu è anticostituzionale" 11:44 - Antonio Ingroia parla a Tgcom24 dei suoi avversari alle elezioni: "Berlusconi non è un pericolo concreto, non ha chance". "Gli italiani si sono vaccinati dalle bugie che ha propinato per anni; Monti invece è più insidioso perché autorevole", dice il pm di Palermo candidato con la lista Rivoluzione civile. "Sono ottimista, vedo un grande entusiasmo, i primi sondaggi sono incoraggianti, al di sopra della soglia per lo sbarramento della Camera". - Antonio Ingroia parla a Tgcom24 dei suoi avversari alle elezioni: "Berlusconi non è un pericolo concreto, non ha chance". "Gli italiani si sono vaccinati dalle bugie che ha propinato per anni; Monti invece è più insidioso perché autorevole", dice il pm di Palermo candidato con la lista Rivoluzione civile. "Sono ottimista, vedo un grande entusiasmo, i primi sondaggi sono incoraggianti, al di sopra della soglia per lo sbarramento della Camera".

"La patrimoniale? Parlo dei super ricchi, quando manderemo in rete il nostro programma avremo progetti e disegni di legge specifici. Voglio essere una persona seria che non racconta frottole, come spesso è accaduto negli ultimi temi", aggiunge Ingroia intervenendo all'interno della rubrica "L'intervista della domenica", curata da Alessandro Banfi.



"Voglio fare dei progetti di legge specifici e così farò, non appena la settimana prossima tornerò in Italia. Occorre una moralizzazione della vita pubblica e politica ma senza demagogia. Ci sono eccessi e dei profitta menti nei partiti e nella politica, per questo occorre una ventata di legalità razionale senza populismi", sottolinea.



"Vogliamo rimanere in Europa, ma in una Europa che non sia soltanto quella delle banche e della finanza ma quella della solidarietà e dei diritti dei cittadini".



Per quanto riguarda i nomi della lista Ingroia ne accenna alcuni: "Franco La Torre, Gabriella Stramaccioni, Flavio Lotti, Giovanna Marano e tanti altri".