Tremonti dà battaglia contro l'Imu: "Facciamo ricorso, è una tassa anti costituzionale"

Tremonti a Tgcom24: Dividere attività banche 00:06 - L'Imu "è una patrimoniale permanente alla quale si deve e si può fare ricorso alla Corte Costituzionale". Lo ha detto l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti. L'Imu "è diseguaglianza tra cittadini: viola la capacità contributiva, viola l'uguaglianza, non è un'imposta sulla proprietà, ma contro la proprietà". - L'Imu "è una patrimoniale permanente alla quale si deve e si può fare ricorso alla Corte Costituzionale". Lo ha detto l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti. L'Imu "è diseguaglianza tra cittadini: viola la capacità contributiva, viola l'uguaglianza, non è un'imposta sulla proprietà, ma contro la proprietà". E sul suo sito Tremonti ha anche pubblicato il ricorso da presentare ai comuni.

"Abbiamo scritto l'istanza di un ricorso al Comune - spiega Giulio Tremonti - basta che lo faccia uno, se la Corte Costituzionale gli dà ragione, e secondo me gli dovrà dare ragione, il rimborso va per tutti".



E quando gli si fa notare che l'Imu era stata pensata proprio da lui nell'ultimo governo Berlusconi l'ex ministro risponde: "Separiamo i fatti dalle opinioni, i fatti sono questi: l'Imu fu immaginata per il 2014, e non per il 2011, era solo a 'invarianza di gettito', non c'era dentro la prima casa, e soprattutto non c'era la rivalutazione della rendita catastale".



"L'opinione espressa dal Presidente Monti - ha osservato - nel mezzo della campagna elettorale che sia stata fatta per convenienza di propaganda elettorale facendo la cosa peggiore che possa fare un politico: dichiarare il falso. Se vuoi fare della moralità politica la tua bandiera, hai detto una cosa immorale perché falsa sapendo che era falsa".