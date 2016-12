foto Tgcom24

20:48

- "In sole due settimane dal mio ritorno in campo i sondaggi danno il Pdl in crescita di dieci punti percentuali". Lo ha affermato a TeleMolise, in un'intervista registrata ieri, il leader del Pdl, Silvio Berlusconi. "Attualmente - ha poi aggiunto - siamo al 21%, cui si aggiunge il 2,6% di Fratelli d'Italia, il movimento di Ignazio la Russa a noi collegato. Pertanto siamo al 23,6%".