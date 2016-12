foto Tgcom24 Correlati Monti presenta la sua lista 20:11 - "Siamo in contatto spero che domani ci sia una soluzione positiva. Non c'è nessuno mio passo indietro, ho sempre fatto la cosa più opportuna nell'interesse del Paese". Lo afferma Silvio Berlusconi sull'intesa tra Pdl e Lega per le politiche. "Monti ha scelto come compagnia i personaggi politici che io ho avuto purtroppo il dispiacere di incontrare. Gira già il nome del 'trio sciagura'", ha aggiunto il leader del Pdl. - "Siamo in contatto spero che domani ci sia una soluzione positiva. Non c'è nessuno mio passo indietro, ho sempre fatto la cosa più opportuna nell'interesse del Paese". Lo afferma Silvio Berlusconi sull'intesa tra Pdl e Lega per le politiche. "Monti ha scelto come compagnia i personaggi politici che io ho avuto purtroppo il dispiacere di incontrare. Gira già il nome del 'trio sciagura'", ha aggiunto il leader del Pdl.

"Mai chiesto a Monti di essere il premier dei moderati"

"Non so perché Monti non ha accettato la mia proposta, non mi ha detto nulla, non mi ha fatto una telefonata. Monti sarebbe stato federatore dei moderati ma non necessariamente il primo ministro. Non ho mai proposto Monti come premier dei moderati". Così Silvio Berlusconi, nella chat sul Corriere.it, sulla sua apertura al premier uscente.



"Grande coalizione? Forse, ma senza Monti"

Il leader Pdl ha poi affermato: "Non so se accetterei in futuro una nuova grande coalizione, bisogna vedere se è l'unica soluzione possibile per il Paese, ma il programma deve essere liberale". E ha aggiunto: "Non credo però che Monti possa avere ancora un ruolo, la sua immagine è precipitata, io non potrei collaborare".



"Fini ininfluente, avrà l'1%"

"Gianfranco Fini ha una rappresentanza ininfluente, ora, alla Camera e si avvia ad avere l'1%", ha sottolineato Berlusconi. "Non si capisce cosa abbia spinto Fini ad andarsene - ha ribadito il leader Pdl - Cacciato dal Pdl? Questo non lo può dire nessuno, non c'è mai stato da parte nostra un solo atto che andasse in questa direzione".



"Chi non vota Pdl o Pd fa danno al Paese"

"Con la mia presenza la cosa più importante è rivolgermi ai cittadini e dire: 'interessatevi voi con un voto consapevole se no la politica deciderà per voi. La prima cosa è decidersi di andare a votare, poi non sprecare il voto ai piccoli partiti che hanno solo l'interesse di esistere e resistere. Il voto non dato a Pdl o Pd non è solo perso ma anche dannoso". Silvio Berlusconi invita così al voto utile alle prossime elezioni.



"Monti guarda la realtà dal buco della serratura"

"Il Professor Monti guarda alla realtà dal buco della serratura, ha sempre avuto la sicurezza dello stipendio e quindi non conosce la lotta di chi lavora per lo stipendio ed è abituato da professore a parlare ai discepoli senza una contrapposizione dialogica".



"Dell'Utri con Micciché? Sarebbe un arricchimento"

"Ho parlato una sola volta con Micciché‚ e non abbiamo affrontato i problemi della lista" e "non so se Micciché, che è amico di Dell'Utri lo candiderà" e comunque "sarebbe un arricchimento", perché‚ Dell'Utri è "un galantuomo, una vittima, un perseguitato dalla Procura di Palermo, del signor Ingroia".



"Con Monti atmosfera da Stato di polizia"

"La lettera della Bce non comportava un aumento così forte della pressione fiscale ma il pareggio di bilancio. Monti invece ha proceduto solo con l'aumento delle tasse con in più interventi negativi per l'economia come il limite dei contanti creando un'atmosfera da stato di polizia tributaria e determinando rapporti tra Equitalia e contribuenti di una violenza inaccettabile". Così Silvio Berlusconi critica l'azione del governo Monti.



"Necessario abolire la riforma Fornero"

"La riforma Fornero ha reso più difficili l'assunzione dei giovani delle aziende e, inoltre, ha creato gli esodati. Bisognerà annullarla e farne un'altra". Così Berlusconi nel corso di un'intervista televisiva a Canale Italia. "E' necessario - sottolinea - tornare a garantire ai giovani la capacità di fare impresa. Quando saremo al governo ritorneremo su questi punti".



"Grazie a me forte crescita del Pdl nei sondaggi"

"In sole due settimane dal mio ritorno in campo i sondaggi danno il Pdl in crescita di dieci punti percentuali". Lo afferma a TeleMolise, in un'intervista registrata ieri, il leader del Pdl. "Attualmente - aggiunge Berlusconi - siamo al 21%, cui si aggiunge il 2,6% di Fratelli d'Italia, il movimento di Ignazio la Russa a noi collegato. Pertanto siamo al 23,6%".