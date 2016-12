Il guru Casaleggio: "Grillo? E' come Gesù"

foto Dal Web 10:49 - Beppe Grillo come Gesù. Il paragone è di Roberto Casaleggio, braccio destro di Grillo e regista della comunicazione sul web del Movimento cinque Stelle. Casaleggio ha accettato di parlare del leader del movimento con il giornale britannico ''The Guardian'', al quale accosta la capacità di Grillo di diffondere il suo verbo a quella del Messia: ''E' come per Gesù Cristo e gli Apostoli - dice al giornale l'imprenditore informatico cofondatore del M5S - perché anche il suo messaggio diventò un virus''. - Beppe Grillo come Gesù. Il paragone è di Roberto Casaleggio, braccio destro di Grillo e regista della comunicazione sul web del Movimento cinque Stelle. Casaleggio ha accettato di parlare del leader del movimento con il giornale britannico ''The Guardian'', al quale accosta la capacità di Grillo di diffondere il suo verbo a quella del Messia: ''E' come per Gesù Cristo e gli Apostoli - dice al giornale l'imprenditore informatico cofondatore del M5S - perché anche il suo messaggio diventò un virus''.

Se in Italia il Movimento cinque Stelle fa breccia, sostiene Casaleggio, è perché Grillo ha aperto gli occhi a chi prima viveva come nel film Matrix, costretto a credere in una realtà che non esiste. "E quando la gente si è resa conto che quello che diceva era vero, ha cominciato a dubitare delle altre informazioni che riceveva". Da questo nasce la forza di Grillo e del Movimento 5 Stelle. Il movimento, spiega Casaleggio, punta a realizzare "una nuova democrazia diretta che vedrà l'eliminazione di tutte le barriere tra cittadino e Stato".



Il giornale britannico non manca di sollecitare l'intervistato sulle accese polemiche esplose attorno ai criteri fissati da M5S per le candidature alle prossime legislative. Alle accuse Casaleggio risponde seccamente: "Lo statuto fissa delle regole. Se vogliono cambiare le regole possono creare un altro movimento".



Beppe Grillo, nel frattempo, continua la sua campagna contro Monti, Bersani e Berlusconi. Oggi se la prende in particolare contro il premier: il calo dello spread, sostiene, è solo un inganno. Sul suo blog posta un dialogo fra un ipotetico "Mr Spread" è "un italiano qualunque": "Rigor Montis ha riportato a casa centinaia di miliardi del vostro debito dalle banche francesi e tedesche. Quando il vostro debito pubblico ve lo sarete ricomprati all'80/90% a nessuno interesserà più lo spread. Questa è la missione di Rigor Montis, far ritornare il debito in patria, impoverendo il Paese. Chi vive di debito muore di debito", avverte.