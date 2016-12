foto LaPresse

21:44

- "Per me è una questione morale: posso lasciare la scena come senatore a vita, ma non credo sarei servito all'Italia. Così posso servire all'Italia? Spero". Lo ha detto Mario Monti illustrando la sua candidatura alle elezioni politiche. "Mi sarei sentito a disagio - ha aggiunto - andando nella mia dorata nicchia al Senato e vedere dissipare buona parte di quello che l'Italia ha costruito in quest'anno".