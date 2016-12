foto LaPresse

- Mario Monti replica al leader del Pdl, Silvio Berlusconi, che nelle scorse ore lo ha invitato a dimettersi dalla carica di senatore a vita. "No, non lo prendo in considerazione. Non vedo i motivi e non lo prendo in considerazione", ha detto Monti. Sulla sua lista, il premier dimissionario non ha fatto alcun nome dei candidati, ma ha confermato che saranno resi noti entro martedì.