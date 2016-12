foto Tgcom24 Correlati Mario Monti presenta il suo simbolo

Casini: "Il Paese ha bisogno di Monti" 01:03 - Per Silvio Berlusconi, "l'austerità ha fatto sì che la recessione portasse l'aumento della criminalità". A Studio Aperto il leader del Pdl critica anche le strategie economiche dell'esecutivo. "Il nostro è un Paese solido e forte, siamo la seconda economia dell'Eurogruppo, ma il segnale della criminalità è preoccupante e mette a nudo - sottolinea Berlusconi - una politica economica sbagliata, incurante della sicurezza dei cittadini".

"Lo dicono i dati del Viminale di oggi - riprende Berlusconi -: i furti sono aumentati del 17%, gli scippi del 6% le truffe del 7%. Il confronto con l'anno precedente quando c'era il nostro governo sono un atto d'accusa per il cinismo del governo tecnico che diceva di voler salvare l'Italia e invece la impoveriva con le tasse mentre la criminalità aumenta e gli arresti sono diminuiti e questo non depone a favore dell'operato dei tecnici".



"Sono l'unico baluardo contro la sinistra"

Il numero uno del Pdl rivolge poi "un appello accorato che rivolgo al popolo dei moderati perché non si divida e non venga disperso il loro voto. Chi non si riconosce nella sinistra voti per il nostro movimento e per me che sono l'unico baluardo contro la sinistra e il suo carico di invidia del ceto medio e i suo carico di tasse sul ceto medio".



"La par condicio? Una truffa"

Berlusconi critica poi pesantemente la par condicio, giudicandola "una truffa. Io l'ho chiamata imparcondicio perché si dà lo stesso spazio ai partiti piccoli come a quelli grandi e questo aumenta la frammentazione del voto. E non è un caso che quando abbiamo cercato di cambiare la legge a mettersi di traverso sono stati Fini e Casini. Noi vogliamo cambiare le regole e quando torneremo al governo agiremo di conseguenza".



"Faremo nascere la Lega Sud"

Infine, il presidente del Pdl assicura che con i moderati "arriveremo a un accordo, con l'unica eccezione di Casini e Fini, perché i moderati sono dal 1948 maggioranza nel paese e a dividerli si fa un delitto imperdonabile. Chi ha in mente di votare Fini e Casini votasse per la sinistra di Vendola e Bersani", conclude parlando delle alleanza e dell'accordo per la nascita di una lista al Sud con una serie di "movimenti sul territorio, Una specie di Lega del Sud".



"Sabato incontro con la Lega"

Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, ha poi annunciato che sabato mattina incontrerà gli esponenti della Lega Nord per raggiungere un'intesa in vista delle elezioni. "Speriamo di concludere un accordo", ha detto Berlusconi nel corso di una telefonata alla festa di Nunzia De Girolamo a Benevento. "Grazie a noi - ha aggiunto - hanno la presidenza di Veneto e Piemonte e noi sosterremo Maroni in Lombardia, ma tutto questo salterebbe senza un'intesa nazionale".