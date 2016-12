"E' un successo se si vince, altrimenti è magari un'ottima affermazione ma non è un successo". A sottolinearlo è il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, il quale spiega però che, comunque vada, "il giorno dopo dell'intelligenza, del prestigio e della capacità di Mario Monti questo Paese avrà sempre bisogno". E avverte che "Bersani non potrà essere premier se non avrà la maggioranza sia alla Camera sia al Senato".

Dopo le proteste, l'ex allenatore di calcio Renzo Ulivieri ''risale'' nella testa di lista di Sel in Toscana. ''Venendo incontro alle sollecitazioni che provengono dai militanti e dalle organizzazioni territoriali della Toscana, cambia la testa di lista di Sinistra Ecologia Libertà per il Senato, si legge in una nota.

"L'errore del governo dei tecnici è stato quello di appiattirsi sempre alle richieste dell'Unione Europea a firma tedesca. Io non mi sono mai appiattito a queste richieste, ho difeso gli interessi del mio Paese". Lo afferma Silvio Berlusconi in un passaggio dell'intervista rilasciata a TeleRoma56.

"La porzione di stipendio eccedente i 5.000 euro lordi, che percepiranno i deputati regionali siciliani, sarà destinata a un fondo, gestito dalla Regione Siciliana, per il microcredito. I media di regime se ne accorgeranno?". E' quanto scrive Beppe Grillo sul suo blog, rispondendo alle polemiche dei giorni scorsi sulla destinazione dello stipendio dei deputati siciliani.

"Alle 18.00 conferenza stampa di presentazione del simbolo della lista del Senatore Monti". E' quanto si legge sul profilo Twitter del premier uscente Mario Monti.

"Per portare a un buon esito, la campagna elettorale deve essere più costruttiva e rispettosa delle diverse posizioni, pur dentro la dialettica, che è giusta": così il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, a margine di un incontro in Regione Liguria con il presidente Claudio Burlando.

"La competizione è fra Bersani e Monti. Poi vinca il migliore". Lo afferma il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini a Uno mattina, sottolineando come il Pdl sia in "uno stato confusionale e come Berlusconi non abbia realizzato neanche l'unità intorno a sé".

Non si candiderà alle prossime elezioni politiche tornando a fare "l'ingegnere nello studio di famiglia" magari lavorando all'Expo, perché "l'aria in Parlamento era diventata irrespirabile da quando noi politici siamo diventati la 'casta' e quindi un bersaglio a prescindere. Non ne potevo più di essere considerato un fannullone e mangiapane a tradimento". Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il senatore leghista Roberto Castelli, spiegando di rimanere però "a disposizione della Lega".

