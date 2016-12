Berlusconi: "Prontissimo a confronto tv"

foto Tgcom24

20:59

- Silvio Berlusconi si dice "prontissimo" ad un confronto televisivo in vista delle elezioni politiche. Lo afferma in un'intervista sottolineando, tuttavia, che "Bersani ha avuto un bell' allenamento confrontandosi con Renzi... ma io sono pronto con chiunque". Il desiderio del fondatore del Pdl è poter avere un confronto "su cose concrete, sui programmi e non sulle risse come spesso avviene".