foto LaPresse Correlati Da Camusso a Berlusconi, tutti contro Monti

Monti: "Bene tagliare le ali estreme"

Pranzo di lavoro tra Renzi e Bersani

Vendola a Tgcom24: "Vinceremo l'arroganza di Monti" 22:43 - Arriva una strigliata ai direttori di reti e testate Rai da parte di Sergio Zavoli, presidente della commissione di Vigilanza, dopo le presenze di Mario Monti nei programmi di informazione del servizio pubblico. "Quanto più tarderemo ad approvare la delibera (il riferimento è alla par condicio), tanto più la Rai si sentirà messa in un angolo - dice Zavoli - rispetto al rapporto con una parte dell'azienda che cade in totale ribalteria rispetto al Cda". - Arriva una strigliata ai direttori di reti e testate Rai da parte di Sergio Zavoli, presidente della commissione di Vigilanza, dopo le presenze di Mario Monti nei programmi di informazione del servizio pubblico. "Quanto più tarderemo ad approvare la delibera (il riferimento è alla par condicio), tanto più la Rai si sentirà messa in un angolo - dice Zavoli - rispetto al rapporto con una parte dell'azienda che cade in totale ribalteria rispetto al Cda".

Poi Zavoli fa marcia indietro: "Mai fatto il nome di Monti"

In serata Zavoli ha fatto marcia indietro. In una nota della commissione di Vigilanza della rai da lui presieduta, precisa di non aver "mai fatto riferimento al presidente del Consiglio Mario Monti nel corso della lunga seduta odierna della commissione dedicata all'approvazione del regolamento per le prossime elezioni, come possono testimoniare i numerosi deputati e senatori presenti". "La precisazione si riferisce - si legge nella nota diffusa dalla commissione nel corso dei lavori iniziati alle 12 - in particolare ai titoli delle edizioni online di alcuni giornali".



Via libera al regolamento sulla par condicio

Dopo l'intervento di Zavoli, è arrivato il via libera dalla commissione di Vigilanza al regolamento sulla par condicio, in vista delle elezioni del 24 e 25 febbraio. Nel testo "viene definito in modo più preciso rispetto al passato il ruolo del premier nel caso in cui abbia una funzione politica: il premier deve sottostare a tutte le regole della comunicazione politica come tutti gli altri", spiega Vincenzo Vita del Pd, riferendosi a Mario Monti.



Giletti, salta la presenza di Monti

Immediato intanto lo stop alla presenza del premier nella puntata di domenica 6 gennaio dell'Arena di Massimo Giletti su Rai1. L'indicazione in proposito sarebbe arrivata dall'azienda, in linea con la raccomandazione, approvata il 19 dicembre dal Cda, a escludere le presenze di ospiti politici nei giorni festivi.



Il monito del presidente della Vigilanza

Il duro intervento di Zavoli è arrivato proprio alla seduta convocata per approvare la delibera relativa appunto all'attuazione della par condicio. E, riferendosi ai direttori contro i quali è diretto il suo intervento, ha precisato: "Va chiarito con la Rai come mai i direttori di reti e testate decidano come formulare gli inviti", sottolineando che "c'è un atteggiamento recidivo e inquietante" e che "lo sgarro è palese e grave".



Il presidente dell'organismo bicamerale ha tra l'altro ricordato la lettera da lui inviata al dg Rai Gubitosi in cui raccomandava di applicare per il momento la delibera del 2008 sulla par condicio e l'atto di indirizzo del 2003.



La polemica di Bonaiuti

Le parole di Zavoli sono arrivate dopo un intervento di Paolo Bonaiuti del Pdl che, riferendosi alle polemiche pre-natalizie sulla presenza di Silvio Berlusconi in tv, e ribadendo le critiche sulle ripetute presenze di Mario Monti nei programmi di informazione Rai, aveva detto: "Se tanto allarme desta l'infrazione della par condicio da parte di un singolo membro, perche' non ci chiediamo come mai il rappresentante di una lista ancora senza nome va in tv nello stesso programma due volte nell'arco di 23 giorni? - e qui il riferimento è a Unomattina di oggi e di qualche settimana fa -. Ci è andato come presidente del Consiglio o come candidato?"



"Così - si è chiesto Bonaiuti - non si crea una posizione di privilegio?". Sempre Bonaiuti aveva chiesto "se per andare in tv bisogna passare per il dg Gubitosi oppure per i soliti canali", intendendo i direttori di reti e testate.