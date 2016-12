foto Ansa

15:55

- Il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, dopo un pranzo con Matteo Renzi, ha assicurato che il sindaco di Firenze avrà un ruolo attivo nella campagna elettorale in vista delle elezioni. E lo stesso Renzi ha affermato: "E' normale che quando finiscono le primarie si possa stare in un partito anche se si perde. Vedo troppa gente pronta a scappare con il pallone in mano, io non sono fatto in questo modo".