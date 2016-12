foto Ansa

15:22

- "Siamo un partito liberale che non chiuderà mai la bocca a nessuno". E' quanto detto dal leader Pd, Pier Luigi Bersani, in risposta alle parole di Mario Monti, che aveva giudicato "una buona cosa il silenziare gli estremisti". "Ribadisco il rispetto - ha aggiunto Bersani - ma lo chiedo per tutto il partito. Credo che il coraggio che mi si chiede io l'ho già dimostrato, non è quello di chiudere la bocca alla gente ma di farla partecipare".