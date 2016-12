foto LaPresse

- "Berlusconi ha usato contro di me armi improprie, come i valori della famiglia. La cosa si commenta da sé". Lo dice il premier Mario Monti intervenendo a "Radio Anch'io". "Berlusconi mi confonde sul piano logico e a tratti sul piano dell'eccessivo elogio - ha continuato -. In altri momenti mi ha offerto di prendere la guida del fronte dei moderati. Poi ha detto che il governo ha fatto solo disastri. Spero gli elettori siamo meno confusi di me".