Senato, aperte le selezioni per cinque nuovi cardiologi per l'Ambulatorio del Palazzo

- Un reparto di lusso, aperto 24 ore al giorno, che nel 2011 è costato ai contribuenti 650 mila euro. Non bastava. Una delibera dell'ufficio di presidenza ha ufficialmente aperto le selezioni per rafforzare il presidio dell'Ambulatorio di Palazzo Madama. Si cercano cinque cardiologi e cinque specialisti in anestesia e rianimazione.

Devono essersi laureati con almeno 105/110 e avere un'esperienza professionale di almeno cinque anni per i medici e quattro per gli infermieri. Insomma, non ci si accontenta del primo arrivato per prendersi cura della salute degli inquilini del Senato. Il personale conta già oggi un medico e quattro infermieri in pianta stabile, più altri 26 camici bianchi pagati a chiamata per garantire la copertura di 24 ore.

In origine l'Ambulatorio, che esiste per legge da 27 anni, doveva garantire l'assistenza sanitaria ai Senatori non residenti a Roma ma col tempo la mini clinica è diventata "maxi". Ora possono accedervi deputati, ex parlamentari, dipendenti del Senato e dei gruppi. Tutte le prestazioni sono offerte gratuitamente e la macchina funziona a pieno regime anche quando il Palazzo è deserto: Natale e agosto compresi.