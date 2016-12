foto Da video Correlati Berlusconi: "Dimezzeremo i parlamentari"

"D'ora in poi per realizzare riforme, occupazione e crescita dovremmo avere un'altra coalizione: dovremo coalizzare chi è disponibile per le riforme e non per la conservazione". Così il presidente del Consiglio Mario Monti a "Radio Anch'io", auspicando "maggioranze larghe per grandi riforme".

"Una commissione d'inchiesta sul mio governo? Ben venga"

Il premier commenta anche l'annuncio di Berlusconi a proposito di una commissione d'inchiesta sulla nascita del governo tecnico dicendo che è "un'idea interessante, stravagante, tardiva. Ma ben venga".



"Berlusconi mi ha confuso, usa armi improprie"

E ancora su Berlusconi, che lo ha definito un "leaderino": "Ha usato contro di me armi improprie, come i valori della famiglia. La cosa si commenta da sè. Berlusconi mi confonde sul piano logico e mi confonde a tratti sul piano dell'eccessivo elogio. In altri momenti, forse allora ero un leaderone e non un leaderino, mi ha offerto di prendere la guida del fronte dei moderati. Poi ha detto che il governo ha fatto solo disastri, poi che ha fatto tutto il possibile. Spero gli elettori siamo meno confusi di me".



"Meno tasse sul lavoro e meno spesa"

Monti dice poi di puntare a "ridurre la tassazione sul lavoro e parallelamente la spesa pubblica", primi obiettivi indicati. "Servono - precisa - alleggerimenti di situazioni per le famiglie, soprattutto quelle numerose, un sistema sanitario che funzioni ancora meglio e a costi minori, e ci stiamo lavorando, e un sistema fiscale che consenta una redistribuzione del reddito dai più ricchi ai più poveri. Per questo il sistema fiscale deve funzionare".



"Meno parlamentari e leggi più semplici"

Entrando nel dettaglio delle riforme che intende fare, il premier dice: "Riduzione del numero dei parlamentari e semplificazione del processo legislativo e organizzazione territoriale dello Stato". Secondo Monti "serve una legislatura costituente. Ciò che è da fare non è nuovo, ciò che è mancato è lo spirito e la volontà coesa per farlo. Spero che la prossima legislatura faccia capire agli italiani che c'è un interesse comune e che occorre battersi affinché l'Italia non sia una Cenerentola e che non si parli di complotti contro l'Italia. Siamo seri, siamo adulti...".



"Sete di sangue sulla Casta, insufficiente qualsiasi taglio"

Ma poi, a proposito degli interventi sulla politica, aggiunge: "La sete di sangue nei confronti della Casta è diventata tale che qualunque taglio alla spesa pubblica sarebbe visto come insufficiente. Ma ancora c'è molto da fare. Il costo della politica non è solo la Casta ma è il non decidere o il farlo guardando al risultato delle prossime elezioni e non agli interessi della gente".



"Io voglio innovare, Vendola e Fassina 'conservano'"

Monti torna a parlare del suo concetto di innovazione, dicendo: "Io sono salito in campo non schierandomi pro o contro singoli partiti, ma schierandomi fortemente per determinate idee. Vendola e Fassina vogliono conservare per nobili motivi e in buona fede un mondo del lavoro cristallizzato, iperprotetto rispetto ad altri paesi. Io sono per avere in Europa una tutela ancora più avanzata dei lavoratori, ma con condizioni che favoriscano la creazione di posti di lavoro".



A Bersani: "Dove sto io? Con le riforme"

Il premier si rivolge quindi al segretario del Pd: "A Bersani dico: io sto per le riforme che rendano l'Italia più competitiva e creino più posti di lavoro; ma è difficile ragionare su dove uno sta. Io scendo in campo non schierandomi pro o contro singoli partiti ma fortemente per difendere determinate idee".



"Ok a un confronto radio con i candidati premier"

Monti dice inoltre che accetterebbe un confronto radiofonico con Bersani e Berlusconi in vista delle elezioni. "Se le regole lo permetteranno e senza aspettare che lo impongano accetto un confronto radiofonico", ha detto, accogliendo la proposta lanciata dal direttore del Gr Rai Antonio Preziosi.



Il premier non risparmia poi un'altra stoccata contro il Pdl, intervenendo sull'etica: "Io credo che i valori etici siano fondamentali e che debbano essere difesi. Detesto quei partiti che usano i valori etici, spesso in verità disattesi nella realtà, come arma, come un'accetta contro i rivali. Sto pensando per esempio ad alcuni esponenti del Pdl".



E comunque, continua, i temi etici "per ora non saranno al centro del programma" di un eventuale nuovo governo Monti. "Il nostro - spiega - è un movimento di cattolici e laici con sensibilità diverse e che dà un valore centrale alla persona. Per costruire una coalizione larga i temi a valenza etica, pur essendo più importanti che creare lavoro, fanno meno parte dell'urgenza. Ora bisogna lasciare più spazio alle coscienze individuali e al Parlamento. Per ora, ferma restando la vigorosissima tutela a persona e vita, i temi etici non saranno al centro del programma".



Monti ha inoltre chiarito come avverrà la selezione dei candidati nelle liste della coalizione che sostiene l'Agenda Monti: "Bondi farà un secondo controllo. Il primo sarà quello dell'adeguatezza dei candidati a un disegno che scommette su un'Italia nuova, dovremo essere selettivi. Poi con l'aiuto di Bondi valuteremo il pieno rispetto dei criteri sulla candidabilità, introdotti ora per legge".



"Non ho chiesto ai ministri di candidarsi"

"Non ho chiesto a tutti i ministri, finora formalmente a nessuno, di candidarsi - riprende Monti -. Sono orgoglioso di aver avuto tre donne nel governo. Ma quali donne e con quali incarichi! Il ministro Cancellieri ha ritenuto, con un gesto che credo le sia costato, di tenersi al di fuori per gestire le elezioni. Le altre due credo che per un po' ne abbiano abbastanza...". Aggiunge comunque di pensare a donne ministor che provengano dalla società civile. "Ma sul nome consentitemi di mantenere una certa suspense".



"Il Quirinale? Mai stato il mio obiettivo"

A proposito dell'ipotesi di una sua candidatura al Colle, la risposta a Preziosi è: "La prospettiva del Quirinale non è mai stata un mio obiettivo. Sono stati gli osservatori a parlare di una mia candidatura al Quirinale. Un obiettivo che ora è meno probabile".