Elezioni, Casini: "Dopo Monti c'è solo Monti"

foto Ansa 10:02 - Bersani può diventare premier solo se conquista la maggioranza in Senato e alla Camera, perché per l'Udc "l'unico premier possibile è Mario Monti". Sono le parole di Pier Ferdinando Casini in un'intervista all'Avvenire. "Dissi a settembre che per noi dopo Monti c'è solo Monti e dopo quattro mesi le mie convinzioni si sono rafforzate, non indebolite", ha poi spiegato.

Per il leader Udc nella prossima campagna elettorale "la vera sfida è tra la sinistra e l'area della responsabilità, tra Bersani-Vendola e Mario Monti" perché "la gente ha capito che Berlusconi non è più un'alternativa credibile. Il Paese, dice, ha bisogno di cambiamento e "se essere progressisti significa non fermarsi davanti ai poteri costituiti bene, noi lo siamo". Anche perché l'Italia ora è "ingessata" anche per "il sistema di potere delle Regioni rosse e di quello della Lega al Nord".



Il problema di Bersani è "Vendola, suo principale alleato" che "vuole smantellare il lavoro di Monti", per il segretario "sarà compito proibitivo tenere la barra dritta e resistere al richiamo della foresta".



Nel nuovo progetto, ha aggiunto Casini, tocca a "Monti giocare da protagonista, a guidarci in campagna elettorale. E' lui il candidato premier ed è lui ad avere carta bianca", Monti è "il disegno, il Progetto; io sono soltanto una parte". E "dopo tanti anni di vita parlamentare - ha detto - la passione per la politica è sempre forte. Ma ruoli e incarichi mi sono del tutto indifferenti". Casini si è detto poi favorevole a costituire un gruppo parlamentare unico "che potrebbe assomigliare a una sezione italiana del Ppe".



E sui "valori" assicura che "l'Udc sarà chiara: nessun arretramento sui valori, nessun compromesso sulla vita... Guardiamo da sempre con attenzione lavoro e proposte dell'associazionismo cattolico. E lo faremo di più in questi giorni dove si lavora sulle candidature". Nelle quali "il rinnovamento sarà profondo" ma "senza rottamazione".