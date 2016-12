foto Ansa Correlati Berlusconi: commissione chiarirà

"Monti mi ha deluso" 00:17 - "Non ho mai fatto alcun riferimento al ruolo di Napolitano". Così Silvio Berlusconi a Radio 24 precisa le sue dichiarazioni sull'ipotesi di una commissione d'inchiesta sulla caduta del suo governo nel 2011. "Cercheremo di mettere in campo, sempre vincendo le elezioni, una commissione di vigilanza che dovrà esaminare - spiega il leader del Pdl - tutta la situazione di quei giorni". - "Non ho mai fatto alcun riferimento al ruolo di Napolitano". Così Silvio Berlusconi a Radio 24 precisa le sue dichiarazioni sull'ipotesi di una commissione d'inchiesta sulla caduta del suo governo nel 2011. "Cercheremo di mettere in campo, sempre vincendo le elezioni, una commissione di vigilanza che dovrà esaminare - spiega il leader del Pdl - tutta la situazione di quei giorni".

Capitolo Germania. "Credo che resteranno i rapporti che ci sono stati sempre, di cordialità ma di ferma opposizione quando la signora Merkel o altri colleghi dei Paesi del Nord chiedessero delle cose che sono contrarie all'interesse del mio Paese", continua Berlusconi.



"No alla Merkel"

"Non ero nel Consiglio dei capi di Stato e di governo per ottenere la simpatia, che tra l'altro c'è sicuramente sul piano umano con tutti, a partire dalla signora Merkel - aggiunge - . Ero là per difendere gli interessi del mio Paese e non soltanto del mio Paese. Io ho detto più volte no a certe prese di posizione dei Paesi del Nord e continuerei a dire no, perché il mio no è motivato dalla conoscenza che ho della realtà dell'economia e dato che ero anche l'unico tycoon seduto al tavolo".