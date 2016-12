Il governo: "Adesso ridurre le tasse di un punto senza cedere alle sirene delle lobby"

foto Afp Correlati Berlusconi: "Monti sarà un leaderino"

Il governo sta pensando a una riduzione delle tasse "di un punto, a partire dalle aliquote più basse per dare respiro alle fasce più deboli". L'intenzione viene esplicata nel documento "Analisi di un anno", dove si sottolinea anche che sulla spending review "non bisogna fare passi indietro e soprattutto non bisogna cedere alle sirene delle lobby e di chi non vuole rinunciare ai suoi privilegi".

L'operazione è appena iniziata, sottolineano a Palazzo Chigi, aggiungendo che "non è ragionevole un cambiamento epocale in tempo così ristretto" e sottolineando poi che è urgente completare la delega fiscale: la mancata approvazione "lascia una lacuna da colmare al più presto".



"Scadenti i servizi pubblici locali"

"Un settore in cui sui avverte la necessità di aprire alla concorrenza sono i servizi pubblici locali", gestiti in gran parte in modo diretto con un risultato di una prestazione "spesso scadente che pagano i cittadini e le stesse amministrazioni". Il testo è quello relativo al capitolo liberalizzazioni, dove si chiedono interventi sulla distribuzione dei carburanti, fermata dal Parlamento, e si propone la separazione tra Bancoposta e Poste italiane.



Sui servizi locali il governo spiega che "prendendo atto dell'esito del referendum occorre investire ancora, e molto, nel comparto delle risorse idriche e nei settori in cui ci sono maggiori spazi di apertura alla concorrenza: i trasporti pubblici e i rifiuti".



E ancora nel capitolo liberalizzazioni, dopo aver ricordato le misure adottate, il governo non nasconde il disappunto sul fatto che "per il settore della distribuzione dei carburanti la proposta del governo, che prevedeva la possibilità di aggregazioni dei gestori degli impianti di distribuzione, è stata cancellata durante la conversione in Parlamento".



"Per rimuovere ogni vincolo all'apertura di nuovi impianti di distribuzione - si spiega - dovranno essere vietati tutti gli obblighi asimmetrici (ad esempio la dotazione di impianti fotovoltaici e di videosorveglianza) e le limitazioni alla localizzazione degli impianti completamente automatizzati".



Banche e assicurazioni, servono riforme

Si affronta poi l'argomento banche e assicurazioni: "Anche qui sono i cittadini i primi a pagare le conseguenze della mancata attuazione delle riforme. Nel settore bancario bisogna pensare alla separazione tra Bancoposta da Poste Italiane per sottrarci alle preoccupazioni concorrenziali che riguardano l'abbinamento effettuato dagli intermediari finanziari delle polizze assicurative ai contratti di finanziamento".



"Nel settore assicurativo - prosegue poi l'analisi - il governo è a buon punto. Ma la disciplina delle clausole anticoncorrenziali nella responsabilità civile auto deve essere integrata e completata. Dobbiamo impedire che si instaurino rapporti di esclusiva tra compagnie e agenti e rimuovere gli ostacoli alla collaborazione tra gli intermediari che appartengono a differenti reti distributive.



"Riforma avvocati, pressioni poderose"

"Mancano all'appello una riforma completa dell'accesso alla professione forense e soprattutto le società tra professionisti", dice ancora il governo nel suo documento nel capitolo "Lavoro e giovani", mettendo in risalto che "purtroppo le pressioni opposte e contrarie al tentativo di aprire ai giovani e rendere il mercato dei professionisti più aperto, meritocratico e competitivo sono state poderose".