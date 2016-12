foto Ap/Lapresse

- "Non posso non raccogliere il suo appello, Santità, al dovere per tutti coloro che sono investiti di pubblici poteri di farsi guidare dal bene comune e dall'interesse collettivo". Questo il messaggio di Giorgio Napolitano al Papa nella giornata della pace. Il Capo dello Stato aggiunge che le istituzioni devono "far sì che il diritto al lavoro, e a un lavoro dignitoso, venga pienamente tutelato, come preteso dalla Costituzione italiana".