Anche Francesco Barbato scende in campo

foto LaPresse

12:08

- "Se questi partiti, sfruttando una legge elettorale che non hanno voluto cambiare, pensano di riproporre ai cittadini le stesse facce, si sbagliano". Il deputato Francesco Barbato, in passato legato all’Italia dei Valori, è pronto a scendere in campo alle prossime elezioni. “Non sarà un partito ma un movimento spontaneo e si chiamerà semplicemente ‘I Cittadini’, perché sono proprio i cittadini, quelli che incontro quotidianamente per strada, a spingermi a lottare contro la casta. Metterò insieme i migliori fermenti della società civile, ma non sarà una lista personale, non sono certo Ingroia”, dice Barbato. Contenuti e programmi della lista, per la quale bisognerà raccogliere le firme necessarie per le elezioni politiche, saranno dichiarati stasera a Checkpoint, condotto da Federico Novella su Tgcom24 alle ore 18.30. E non mancheranno i commenti e le reazioni al discorso di fine anno del Presidente Napolitano.