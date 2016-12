Berlusconi: "Monti sarà un leaderino qualunque"

foto Ansa Correlati Berlusconi: Fini e Casini i peggiori

Berluscon: Monti in un'armata Brancaleone 13:29 - Mario Monti sarà "uno dei tanti leader o leaderini che affollano il campo della politica e si è messo con dei compagni di viaggio che glieli raccomando". Lo ha detto il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, in una intervista all'emittente Radionorba. Poi, dal Cavaliere arriva l'ennesimo invito agli elettori: "Perche' l'Italia possa essere salvata serve che uno dei due partiti più grandi a sinistra o nel centrodestra abbia la maggioranza in Parlamento". - Mario Monti sarà "uno dei tanti leader o leaderini che affollano il campo della politica e si è messo con dei compagni di viaggio che glieli raccomando". Lo ha detto il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, in una intervista all'emittente Radionorba. Poi, dal Cavaliere arriva l'ennesimo invito agli elettori: "Perche' l'Italia possa essere salvata serve che uno dei due partiti più grandi a sinistra o nel centrodestra abbia la maggioranza in Parlamento".

"Stimo Grasso, è diverso da Ingroia"

''Stimo il procuratore Grasso, è un tipo di magistrato ben diverso dagli Ingroia, dai di Pietro, dai Caselli. Ma proprio per questo avrei preferito non vedere un uomo come lui scendere in politica''. Lo ha affermato l'ex premier e leader del Pdl Silvio Berlusconi in una intervista all'emittente Radionorba.