foto Ansa Correlati Il discorso di Napolitano 12:02 - "Un messaggio forte, carico di impegno e di speranza che ha indirizzato agli italiani". Così Mario Monti sulle parole di Giorgio Napolitano nel discorso di fine anno agli italiani "Essenziale concentrare le energie sulla questione sociale - continua il premier -, alla quale il Capo dello Stato ha dedicato richiami particolarmente incisivi". Anche Berlusconi applaude: "Mi riconosco nelle parole del Presidente", ha detto il leader del Pdl".

Elogi da Fini e Schifani

Un discorso "di altissima levatura istituzionale". Questo il commento del presidente del Senato, Renato Schifani. Il richiamo al "valore della politica" è "un forte e autorevole richiamo" cui "tutte le realtà politiche dovranno guardare come a un imperativo categorico per le prossime elezioni". Il presidente della Camera,Fini, parla invece di "equilibrio", "imparzialità" ed "elevato" senso dello Stato di Napolitano.



Bersani: Napolitano ha indicato la strada

"Il presidente della Repubblica ha detto questa sera le parole della realtà e ci ha indicato la strada". Così il segretario del Pd Bersani, sul messaggio di fine anno di Napolitano. "La questione sociale evocata da Napolitano deve essere al centro delle preoccupazioni, pur nelle condizioni del necessario rigore e in una prospettiva europea". "Ma il presidente ha anche chiarito che non vi può essere sviluppo senza una maggiore giustizia sociale, senza solidarietà, senza civismo".



Maroni critico

"Napolitano deludente: fa il maestrino, tace sui disastri di Monti, non dice una parola per gli imprenditori del Nord uccisi dalla crisi", Così il segretario della Lega Nord, Maroni, commenta il messaggio di fine anno del Capo dello Stato.



Alfano: discorso condivisibile

''Il discorso del presidente Napolitano e' lucido e condivisibile. Bisogna pensare alle nuove generazioni senza dimenticare gli errori del passato. Serve la crescita per ripartire''. Lo afferma il segretario del Pdl, Angelino Alfano.



Cesa: parole di verità

''Nell'ineccepibile e appassionato discorso del presidente Napolitano è racchiuso tutto il senso delle sfide che l'Italia è chiamata ad affrontare. Parole di verità e grande carica umana che non possono celare l'amarezza per le profonde diseguaglianze ancora presenti nel Paese ma che allo stesso tempo sottolineano come in quest'ultimo anno si siano poste le basi perché l'Italia possa ripartire da protagonista''. Così Lorenzo Cesa, segretario dell'Udc.



Di Pietro: discorso senz'anima

Il discorso del capo dello Stato "è stato più vuoto che mai, senz'anima, senza cuore e senza alcuna assunzione di responsabilità. Anzi, con un improprio autoelogio finale", dice il leader IdV, Di Pietro, che parla di "un compitino" con parole "di circostanza". Napolitano "non ha mai sollecitato le Camere" per risolvere lo "scandalo" che è il "conflitto d'interessi", aggiunge. "Ha raccontato il dramma del Paese senza rendersi conto che l'Italia è in queste condizioni per colpa di tutte le istituzioni".