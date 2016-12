foto Ap/Lapresse

20:32

- Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano apre il suo discorso di fine anno con un pensiero ai militari all'estero. "Un augurio affettuoso a tutti voi, uomini e donne d'Italia, che vivete e operate in patria e all'estero, e in particolare a quanti servono da lontano la nazione, in suo nome anche rischiando la vita, come nelle missioni di pace in tormentate aree di crisi", dice il Capo dello Stato.