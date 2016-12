"Il 2013 sarà un anno micidiale e indimenticabile"

Che sottolinea: “Alle prossime elezioni si ripresenterà tutto il ciarpame della Seconda Repubblica, da Berlusconi, a Bersani, da Fini a Casini. Le elezioni anticipate sono state decise a tavolino per escludere il M5S, non solo per una questione di numero di firme, ma per il pochissimo tempo a disposizione. Se non ci fossimo preparati per tempo, dalla scorsa estate, saremmo già fuori dal Parlamento''.



Per Grillo “anticipare il voto è un vero e proprio “boicottaggio per impedirci di raccogliere le firme dei nostri emigrati. Quando si presentano trovano quasi sempre il consolato chiuso, se telefonano dicono che non sono competenti''. E’ in gioco, dice ancora l’ex comico, la nostra democrazia.

E i prossimi saranno mesi cruciali. “Si gioca il futuro della democrazia in Italia. Se ci impediranno con la burocrazia o con altri mezzi di partecipare alle elezioni, ci aspetta un nuovo fascismo, un'Alba Dorata all'italiana. Senza un cambiamento democratico l'Italia è condannata. Questi se ne devono andare. Se non sarà il M5S con le buone, arriverà qualcuno che lo farà con le cattive. Questa classe politica ha distrutto il Paese e ora ha la faccia di bronzo di proporsi come la cura. Gente come Monti, l'ex consulente di Cirino Pomicino allora ministro del Tesoro fece esplodere il debito pubblico, come Bersani che ha governato con il centro sinistra per dieci degli ultimi vent'anni il Paese, come il mentitore professionale Berlusconi, come Napolitano che denuncia i guasti della politica della quale vive dagli anni 50. Se ne devono andare con i loro giornali, i loro servi delle televisioni''. Il 2013 sarà “un anno micidiale” conclude Beppe Grillo.



Il suo obiettivo comunque è chiaro: vincere le elezioni e restituire la democrazia agli italiani. E saluta così: “Buon anno a tutti. Sarà speciale, indimenticabile. L'importante è esserci per cambiare l'Italia”.