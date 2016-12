foto Ansa

- "Lega oggetto di desiderio, ma lusinghe e minacce non funzionano. Consiglio una convinta adesione a Maroni presidente e all'agenda Prima il Nord". E' quanto ha scritto Roberto Maroni su Twitter. Il leader del Carroccio ha risposto così alle parole di Silvio Berlusconi, che aveva detto: "Una rottura dei rapporti tra Pdl e Lega renderebbe impossibile appoggiare Maroni in Lombardia e tenere in piedi le giunte regionali in Veneto e Piemonte".